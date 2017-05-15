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Подвиг, который невозможно забыть
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14 Мая 2017 21:15

Подвиг, который невозможно забыть

В начале недели вся страна отпраздновала 72-ю годовщину со дня Великой Победы. Торжества по этому случаю всегда проходят у нас с размахом. В этот день на площадь Победы, чтобы отдать дань памяти, пришли тысячи белорусов. У Вечного огня прошла церемония возложения венков и цветов к монументу Победы. В этот день рядом с теми, кто героически сражался за Родину, по традиции и Президент Беларуси.

Обращаясь к собравшимся и ко всей нации, Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня нельзя допустить попыток переписать историю. Память о Великой Победе консолидирует общество. Белорусы не забывают подвиг героев и то, какой ценой досталась победа. В этой войне мы потеряли каждого третьего жителя. Александр Лукашенко напомнил, что белорусскому народу пришлось пройти через адский огонь войны, выдержать потери и разрушения того страшного времени. А потом приложить всю силу и волю, чтобы возродить Беларусь из пепла. Это заслуга поколения победителей.

По площади торжественным маршем прошла сводная рота почетного караула, в унисон все собравшиеся исполнили знаменитую песню "День Победы". В небо над Минском взлетели 72 голубя как символ прожитых мирных лет. Глава государства тепло пообщался с ветеранами и представителями дипкорпуса. 

  

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