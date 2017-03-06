5 Марта 2017 21:28

Еще немного статистики в отношении торговых барьеров. Почти каждый второй россиянин покупает белорусские продукты. И подавляющее большинство населения признает их качественными – почти 80%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал свежее исследование. В лидерах народного рейтинга - молоко, сыры, мясо и колбасы. Также хороший спрос на сладости. В общем, несмотря ни на какие "вредные советы" Россельхознадзора, простой потребитель выбирает полезные и качественные товары - доверяет своему вкусу.

А еще в этой ситуации можно довериться вкусу литературному. И вспомнить строчку нашего классика: "Бывае, праўда вочы коле..."

Что ж, предлагаю не вешать ярлыков на "Ганарыстага парсюка", а просто напомнить, что Кондрату Крапиве сегодня исполнился бы 121 год. Поздравляем всех поклонников творчества прекрасного писателя.