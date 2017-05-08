Первый масштабный пресс-тур в белорусско-китайской истории

7 Мая 2017 21:00

На этой неделе на себя можно было взглянуть со стороны глазами жителей государства, про которое у нас принято говорить "стратегический партнер". Если учесть, что речь идет о журналистах, то можно смело умножать число прикованных к Беларуси глаз на тысячи, если не на миллионы. Целую неделю по нашим регионам, заводам, хозяйствам и паркам ездили китайские репортеры. Многочисленный медиадесант, кажется, сумел охватить все. Побывали даже на личной встрече с Президентом Лукашенко. Впечатления хорошие.

Впрочем, едва ли это было знакомство со страной. Минск и Пекин партнеры давние. В прошлом году этот статус переместили еще на несколько уровней выше. 2017 и вовсе в глазах обеих сторон должен стать переломным. Совместно мы реализуем десятки проектов на миллиарды долларов. Уже в этом месяце состоится десятый визит белорусского лидера в Китай. В программе – участие в представительном саммите "Один пояс – один путь", а также переговоры с коллегой и другом – председателем КНР Си Цзиньпином.

Так что же пытались увидеть в ходе этого визита китайские репортеры? Цифры в открытом доступе, контакты регулярны, общие интересы обширны. Вот позволю себе предположить. Они пытались уловить дух отношений огромного Китая и компактной с точки зрения территории и индустриальной плотности Беларуси. Наш корреспондент Алексей Адашкин провел с китайскими коллегами несколько дней, чтобы оценить масштаб и опять же дух партнерства Минска и Пекина.

Белорусское гостеприимство и радушие. Это первое, о чем уже написали в своих репортажах китайские журналисты после недели в Беларуси. Гостям с Востока наша страна раскрылась с лучшей стороны.

Ли Цзя и Вэй Чжунцзе вместе со своим четырехлетним сыном уже два месяца знакомятся с Беларусью. Журналисты работают в минском офисе новостного агентства "Синьхуа".

По всему миру это средство массовой информации открыло более сотни филиалов. События на планете репортеры "Синьхуа" освещают на семи языках. Это агентство даже смогло себе позволить отправить собственного корреспондента в космос.

Вэй Чжунцзе предлагает для простоты общения называть его Виктором. Журналист раньше работал в Москве и Пекине, а сегодня практически в ежедневном режиме готовит материалы о Беларуси.

Остальные четыре десятка участников пресс-тура прилетели в Минск прямым рейсом из Пекина. Они представляют все главные массмедиа Китая. В том числе и глобальный медиахолдинг CCTV.

Центральное телевидение Китая включает в себя 43 телеканала, а ежедневная аудитория превышает 600 миллионов человек. Это единственное в мире телевизионное СМИ, которое непрерывно вещает на шести рабочих языках ООН.

Масштабный пресс-тур организован впервые в белорусско-китайской истории. В составе группы не только столичные репортеры, но и журналисты из десяти провинций этой страны. Е Чунь, например, является звездой телевидения Шэньчжэня – города-побратима Минска.

Е Чунь, корреспондент спутникового телевидения Шэньчжэня: "Колесо просто огромное, и я никогда не встречала такой большой машины. Для меня этот тур – это потрясающая возможность увидеть вживую такую удивительную технику. Она очень впечатляет".

Журналистка, помимо телерепортажей, сделала в Беларуси сотни фотографий на свой смартфон. В Интернет выложила пока только одну – и она уже вызвала резонанс в ее социальных сетях.

По запасу трудолюбия китайские журналисты уверенно превосходят акул пера из любой страны мира. График пресс-тура по Беларуси был расписан буквально по часам. В программе – заводы, ІТ-компании, индустриальный парк, музей, театр, выставка СМИ и многое другое. Почти в каждом из этих пунктов – успешные примеры белорусско-китайского партнерства.

Беларусь и Китай начинали свои отношения с простой торговли. Сегодня в двустороннем активе – десятки масштабных и в чем-то даже дерзких проектов на миллиарды долларов. Под Борисовом почти готов завод по производству 60 000 легковых автомобилей в год. А неподалеку от Минска разрастается "Великий камень" - уже в этом году количество резидентов индустриального парка должно увеличиться до двадцати. И это – лишь малая часть того, что успели увидеть за неделю репортеры из КНР.

Дворец Независимости стал ключевым пунктом всего пресс-тура китайских журналистов. В этом году два государства отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. За это время Беларусь вошла в круг самых близких партнеров Поднебесной и стала одним из важнейших звеньев "Нового Шелкового пути". Куда ведет наша дружба с крупнейшей экономикой мира, об этом китайские репортеры смогли детально поговорить с Президентом Беларуси.

До встречи с Александром Лукашенко репортеры смогли поближе познакомиться с Дворцом Независимости. Для гостей провели экскурсию по белорусскому центру большой политики. Показали и те залы, в которых проходили судьбоносные переговоры "нормандской четверки".

Е Чунь, корреспондент спутникового телевидения Шэньчжэня: "Это очень просторное и красивое здание. Меня по-настоящему впечатлили интерьеры. Особенно мне понравилась выставка картин, подаренных лидерами разных стран. Это хорошая демонстрация вашей открытости и контактов со многими государствами мира".

Пожалуй, ни с одной страной Беларусь не продвигается так быстро в отношениях, как с Китаем. С прошлого года Минск – в четверке ближайших партнеров Пекина. Китай сегодня вкладывает миллиарды долларов в строительство "Нового Шелкового пути" – и Беларусь стала важным пунктом этой трансъевразийской магистрали.

Китай собирает друзей. Так можно назвать масштабный саммит "Один пояс – один путь", который пройдет в Пекине в середине мая. На форуме будет присутствовать почти 30 мировых лидеров – в том числе и Президент Беларуси. Большой экономический коридор, проходящий через весь континент, сможет повлиять на всю планетарную торговлю.

Личная дружба лидеров Беларуси и Китая, которая началась еще до того, как Си Цзиньпин занял высший пост в КНР, ускоряет взаимодействие. Но результаты стратегического партнерства могут быть еще более заметными. Поэтому белорусская сторона нынешний год оценивает как переломный в двусторонних отношениях.

Китай тоже оказался в списке стран, жители которых могут прилетать к нам без визы. Во время своего информационного путешествия по Беларуси репортеры с Востока смогли лично оценить лучшие туристические объекты.

Беларусь особо заинтересована в увеличении числа гостей из КНР. Именно китайские туристы стали самыми щедрыми в мире, потратив в прошлом году за рубежом 260 миллиардов долларов.

Сегодня эти журналисты вернутся домой. Общая аудитория всех их редакций - сотни миллионов человек. А это значит, что число наших друзей – пусть и на расстоянии – существенно увеличится. Большая политика и крупная экономика всегда строятся именно на человеческих отношениях.