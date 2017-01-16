Первый гимн милиции в исполнении ансамбля МВД

15 Января 2017 21:42

В материале не все секреты были раскрыты. Насколько я знаю, для этого проекта оркестр внутренних войск МВД воссоздал первый гимн милиции. Слова совершенно случайно нашли авторы проекта в Национальном архиве. Он прозвучит завтра в первой серии, но сегодня специально для "Главного эфира" его исполняет образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Беларуси.