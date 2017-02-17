Первые выездные приемные позволили людям напрямую общаться с властями

19 Февраля 2017 21:15

Одно из лекарств против коррупции - регулярный контакт власти и населения, что называется, без посредников. Это когда госуправление становится максимально прозрачным. Никого уже не удивишь традиционными субботними прямыми линиями. Когда любой желающий может дозвониться городским или районным властям. А на этой неделе в народ отправилась Администрация Президента. Первые выездные приемные в Минске и в регионах позволили людям напрямую общаться с руководством политического штаба и помощниками Главы государства.

Надо сказать, что и местную власть такие встречи привели в тонус. Вот так выглядела карта визитов в масштабе страны. Конечно, проблем у людей хватает. Особенно массу вопросов в последнее время вызывает декрет о предупреждении социального иждивенчества. Кому-то нужно было банально пояснить, почему так важно участвовать в госрасходах, а где-то разрешить вопрос об освобождении от уплаты сбора. Были случаи, когда исполкомы или местные Советы депутатов поступили несправедливо с людьми или подошли к проблеме формально. Впрочем, разумеется, круг волнующих вопросов гораздо шире.

Именно поэтому президентская администрация решила придерживаться такого формата и впредь, чтобы всегда быть на прямой связи. Что это даст и кому уже смогли помочь? Репортаж Натальи Бреус.

"Открыты для обращений" - под таким девизом прошли не только последние два дня рабочей недели, но построена и вся деятельность политического штаба. Руководство Администрации Президента и помощники Главы государства разъехались по регионам. Даже шутили, что здание на Карла Маркса в эти дни пустует. Сюда люди постоянно идут со своими проблемами. В топе причин обращений - судебные решения, жилищные вопросы и ЖКХ. А в последнее время волнует и налогообложение в связи с действием третьего декрета. Сроки уплаты сбора "поджимают". Крайняя дата - 20 февраля.

С этим вопросом пришла на прием к помощнику Президента Александру Позняку Нина Дашкевич. Хлопотала за сына. Недавно на его имя пришло извещение о необходимости уплатить сбор на финансирование госрасходов. Сын не работает. Еще раньше перенес две операции - онкология. Группу инвалидности сняли. Формально - может трудиться. На деле - едва способен помочь матери по дому. Живут на пенсию женщины. А тут еще и налог. На приеме пообещали рассмотреть ситуацию на комиссии. Для этого пенсионерке достаточно обратиться с заявлением и медицинскими документами в горисполком. Учитывая обстоятельства, поддержат и финансово - семья может рассчитывать на адресную матпомощь.

Или вот ситуация в Гомельской области. Валентина Чернышова в 2015-м работала неполный год. На 7 дней меньше, чем надо, чтобы не попасть под действие декрета. Формально исполком прав, сбор должен быть уплачен. Но каждый случай - особенный. Об этом говорил и первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков. Не откладывая в долгий ящик, предложил сразу освободить женщину от уплаты. Сейчас она трудится сторожем, зарплата небольшая. Видно, что такого оперативного разрешения наболевшей проблемы женщина не ожидала и была на эмоциях.

То есть, если ситуация трудная - в таком случае готовы идти навстречу. Эти решения за исполкомами и Советами депутатов. Главный посыл для местной власти - нечего оглядываться на Минск - вдруг там не поймут.

Заложниками обстоятельств стали вчерашние студенты. Это заметно по тому, кто пришел на прием к главному инспектору по Гродненской области - почти одна молодежь. Артем Левин из Волковыска получил диплом, но более полугода провел в поисках работы - везде требовали стаж и опыт. И только в 2016-м устроился юрисконсультом. Безусловно, в таком случае, готовы учитывать обстоятельства.

Артем Левин, житель Волковыска: "Я очень счастлив, очень доволен, что моя ситуация разрешилась. Меня услышали, меня послушали и приняли верное решение. И, я думаю, что данный случай станет прецедентом, и огромное количество выпускников, которые, как и я, не могли найти работу в определенные декретом сроки - они смогут получить защиту и поддержку".

Сергей Ровнейко, помощник Президента Беларуси, главный инспектор по Гродненской области: "Тематические приемы по действию Декрета №3 направлены, в том числе, на сбор информации о том, где есть определенные недоработки и, конечно же, в обязательном порядке будут все обобщены, проанализированы".

Масса вопросов по декрету у людей, родственники которых живут за границей. Чувствуется, что механизм действия документа еще не совсем отлажен. Еще не завершилось формирование баз данных, они обновляются и уточняются, а потому на 100 процентов нельзя быть застрахованными от неточностей. Многие, приходя на прием, просили помощи в трудоустройстве. Вопрос занятости - среди приоритетов в Администрации Президента.

То есть - работать или нет - личное дело каждого. А вот участвовать в госрасходах должны все. И сверхзадача - вывести из тени тех, кто трудится, а налоги не платит.

Многие воспользовались доступностью высоких чиновников. Нельзя сказать, что был особый ажиотаж - в некоторых городах на прием приходило два-три десятка человек, а где-то количество обратившихся приближалось к сотне.

В Ивье - это не только те, кого затронул третий декрет. Часть местных здесь живет за счет выращивания и продажи сельхозпродукции. Получилось, что горожане попали под действие документа, притом, что сельчане от сбора освобождены. Были затронуты вопросы упрощения ведения бизнеса, приходили с вопросами по организации медицинского обслуживания.

В эти дни представители власти принимали людей, несмотря на время. В Борисовском райисполкоме прием с обеда и до позднего вечера проводил помощник Президента Всеволод Янчевский. Пришли десятки людей. Среди них - Александра Белоусова. Сирота - заступиться некому. История молодой мамы во многом показательна. Работала, уволилась, училась… Сложная беременность не позволила совмещать ожидание малыша с работой. Зачислили в иждивенцы, но разве это справедливо? Девушку услышали.

Чутко реагировать на обращения граждан требовал от своей администрации Президент. Без бюрократических отписок и без волокиты! Эту тему затронули совсем недавно во время обсуждения вопросов оптимизации госорганов. В прошлом году поступило больше 24 тысячи обращений. Это уже меньше, чем в былые годы. Но еще остается приличная кипа нерешенных проблем на местах.

Можно сказать, что Администрация Президента задала тон всей вертикали на выходные. В субботу продолжился прием граждан по вопросам третьего декрета и в Минске и в областях. Работали и комиссии, которые рассматривали обращения граждан об освобождении от уплаты налога. Особенно многолюдно было в столичной мэрии. Пояснения, консультации длились целый день для тех, у кого есть вопросы. Были заметно, люди такой подход власти люди оценили.

Выездные приемы - не разовая акция Администрации Президента. Такого формата будут придерживаться и впредь. Это позволит всегда быть на прямой связи с людьми. Конечно, одним махом гордиев узел людских проблем не разрубить. Но видно, что стараются слышать каждого. Стараются вникать в суть вопросов, которые ставят граждане, искать компромиссы, корректировать решения или принимать необходимые меры. Это важные подходы деятельности президентской команды. Но еще ценнее, что действуют без равнодушия и по справедливости.