Открытые двери

15 Января 2017 21:29

Подробности нового указа и первые реакции на открытые границы - в репортаже Вероники Бута.

Равнодушным новый указ не оставил однозначно никого. Отмена визового режима - в топе новостей крупнейших информационных порталов, причем не только туристических. Спешили делиться мнениями и пользователи соцсетей. Одни - высказывая предложения, чем можно было бы разнообразить досуг иностранца. Другие - сетуя на то, что без визы пройти контроль можно только в аэропорту, а ограничение в 5 дней называли пережитками прошлого. Причина такого дуализма мнений, по мнению директора крупного туристического портала, страх компаний, кому пришло время доказать свою профпригодность.

Андрей Барашко, директор туристического портала: "Уже ответственность не на государстве, которое среди прочего дало возможность принимать туристов, а на конкретном предпринимателе. Если ничего не делать, никто не поедет в Беларусь даже с отмененными визами. Не произойдет этого чуда".

Эксперты в один голос твердят, нужны достойные предложения от туркомпаний, конкурентные цены на авиаперелеты и гостиничные номера, качественный сервис. Тогда и приток туристов, а соответственно и валюты в страну не заставит себя ждать.

Статистика последних лет показывает, иностранцы постепенно начинают открывать Беларусь для отдыха. За пять лет организованных туристов стало больше в два раза. Правда, цифра все равно далека от желаемой. Итог 2015 - чуть более 276 тысяч без учета индивидуальных путешественников. Абсолютное большинство - граждане СНГ: 252 тысячи. Цифру делают в основном россияне - между нами никаких границ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции: "У французов популярен молодежный туризм, когда молодежь путешествует на протяжении 2 дней. И сложно представить себе, что французы будут терять время на оформление визы, чтобы на 2 дня приехать в Беларусь. Теперь такая возможность создана".

Безвизовый режим уже действует для граждан некоторых стран и приносит результаты. По Израилю поток увеличился в 2 раза, по Турции - в полтора. Туристический потенциал после введения безвизового режима оценивают на этот год в 20 %. В первую очередь ожидают активности от европейцев и американцев.

Джин Фергюсон, американец: "Недавно я изучал вопрос, как получить визу в Беларусь, хотел провести несколько дней в вашей стране. Хорошо, что подождал. На днях увидел, что процесс начал изменяться - визы для путешествующих отменены. Я буду рад воспользоваться такой возможностью и уже в этом году приеду к вам на эти несколько дней".

Шон Харви, американец: "Впервые я был в Беларуси в 2014 на чемпионате мира по хоккею. Никаких проблем, просто купил билеты. Через год решил приехать снова. Обратился в агентство, чтобы было проще сделать визу, заплатил несколько сотен долларов, ждал около 7 дней и получил-таки визу, но всего на неделю. Обидно. Я рад, что Беларусь теперь открыла границы хотя бы на 5 дней. Мне нравится отдыхать в Минске".

Отмена визового режима - смелый эксперимент. Апробировать систему решено пока в одном пункте пропуска - в Национальном аэропорту.

И не исключено, что если эксперимент удастся, то безвизовый въезд начнется и через другие пункты пропуска. Хотя логично, что открывать Беларусь предлагают именно со столицы.

Знакомство с городом предлагают начать с вокзала.

Маршрут экскурсии проходит по главным магистралям и площадям города.

Анастасия Павлова, замдиректора компании по организации автобусных экскурсий: "За прошлый год только по обзорным экскурсиям провезли 12 тысяч туристов. Большинство из них действительно пребывает в городе от двух до пяти дней".

Туристические компании по всему миру (если исключить пляжный отдых) акценты сегодня делают именно на туры выходного дня, небольшие круизы. Поэтому важно не переборщить с насыщенностью программ, найти баланс между информативностью и развлечением.

Открыть свои границы даже на несколько дней решаются немногие. Похожий шаг сделали Молдова, Кыргызстан, Армения, с этого года и Казахстан. У каждого государства свой список стран и свои временные ограничения для гостей.

Беларусь первые шаги в этом направлении начала делать два года назад. Чемпионат мира по хоккею, посещение Беловежской пущи, безвизовый режим утвердили и для Августовского канала и его окрестностей. В 2015 с освобождением от консульского сбора прошли около 60 спортивных мероприятий. В прошлом около 80.

Виталий Грицевич, замдиректора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма: "Точно такое будет на Европейские игры в 2019. Министерство спорта и туризма будет продолжать работу по расширению списка таких мероприятий. В качестве примера в этом году планируем провести слет кемперов".

Интерес иностранцев к безвизовой Беларуси есть, подытожили в МИДе. Специально, чтобы ответить на вопросы максимально широкой аудитории, консульский день решено было провести в соцсетях. В итоге новыми правилами въезда поинтересовались более миллиона человек. В ведомстве напомнили, безвизовый режим не коснется тех, кто прилетает в Беларусь из России. Регистрация не потребуется, печати о прилете и вылете поставят в паспорт и миграционную карту. Считать 5 безвизовых дней будут именно по этим отметкам. Если правила не были нарушены, возвращаться к нам можно сколько угодно и каждый раз открывать для себя новую Беларусь.