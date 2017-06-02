Олег Новицкий: Возвращение земляка

4 Июня 2017 21:34

Первые по возвращении с орбиты фото нашего земляка - космонавта Олега Новицкого. Вот первый звонок после приземления, а вот первый завтрак. Как истинный белорус, Новицкий заказал жене картофельный пирог. Заказал, когда еще был на орбите.

197 дней вокруг света - в наше время это не малонаучная фантастика Жюля Верна. Это уже космические будни. Именно столько продлилась миссия белоруса на МКС. Позади полсотни сложнейших экспериментов. Но не только. Нам запомнится и белорусский флаг на орбите, и фото ночного Минска, выложенные Олегом Новицким во Всемирную сеть. И вот, наконец, благополучное возвращение. Домой - на Землю. Где Родина. Где мама. Где всегда ждут. И всегда понятные чувства по этому поводу, которые не меняются под влиянием времени или технического прогресса.