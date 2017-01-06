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Одна из главных тем в Старом Свете - проблема беженцев
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8 Января 2017 21:27

Одна из главных тем в Старом Свете - проблема беженцев

Мигранты продолжают оставаться, пожалуй, главным испытанием для Европы. Германия на фоне теракта в Берлине, который совершил выходец из Туниса, ужесточает миграционную политику. Ранее канцлер ФРГ обещала ускорить процесс депортации граждан, которым было отказано в получении убежища. А глава немецкого МВД Томас Де Мезьер предложил на днях создать федеральные центры высылки мигрантов, которые и будут заниматься депортацией. Разместить их планируется возле аэропортов.

Отметим, Германия является самой популярной страной у выходцев из государств Ближнего Востока и Северной Африки. В прошлом году две трети всех прошений о предоставлении убежища на территории ЕС были направлены в ФРГ - это порядка 700 тысяч заявок. Всего же на территорию Европы под видом мигрантов проникли до 400 террористов "Исламского государства".

По информации немецких спецслужб, некоторые джихадисты бегут в Европу, чтобы перевести дух и пополнить запасы. А дальше - снова в бой.

"Главный эфир" продолжает следить за развитием непростой ситуации. Наш корреспондент Алексей Адашкин отправился в Австрию, чтобы пообщаться с обитателями самого большого в стране лагеря для беженцев.

Великое переселение в Европу продолжается. В 2015-ом в ЕС прибыло не менее миллиона беженцев. В прошлом году ажиотаж на границах несколько спал, но поток не иссякает.

Каждый из них покинул родину по разным причинам. Они разных религий, национальностей. Объединяет их вера в то, что здесь будет лучше. 25-летнего Гастана мы встретили в пригороде Вены. Он два года назад бежал из родной Нигерии. Вырывался не из войны, а от плохой жизни. Два года скитался по Италии, сейчас идет в один из австрийских лагерей беженцев.

Австрия сравнима по населению с Беларусью. Здесь проживает восемь с половиной миллионов человек. В 2015-м за день в страну приезжало по 10 тысяч мигрантов. Для приема таких гостей оперативно были развернуты специальные лагеря.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Наверное, так можно описать отношение австрийцев к проблеме беженцев. Политика "открытых дверей" долгое время была гордостью этой страны в центре Европы. За этим забором - самый большой в Австрии лагерь для переселенцев. В нем уже давно не осталось свободных мест. Так же переполнено и терпение местных жителей - по обе стороны этого ограждения.

Вход и выход из лагеря - только по пропускам. И не всегда очевидно, против кого вот этот укрепленный забор - от внешнего мира или от постояльцев зоны гостеприимства. Как укрытие для беженцев эту территорию стали использовать еще в середине 50-ых годов прошлого века. Кстати, с 1945 года в Австрию прибыло около двух миллионов мигрантов. Из них в стране осталось примерно 700 тысяч. Новейшая волна переселенцев оказалась слишком стремительной даже для толерантных земляков Шуберта.

Гости из-за моря - оказывают давление не только на экономику, но и на безопасность. Вместе с добропорядочными беженцами из стран Ближнего Востока в Европу проникают и сотни бывших игиловцев. Такие данные недавно обнародовали немецкие правоохранители.

Ганс Кехлер, доктор экономики, президент международной организации за прогресс: "Большая ошибка Европы -  мы создали безбарьерное пространство внутри союза, но при этом оставили беззащитными наши внешние границы. Мы до сих пор точно не знаем, кто проникает к нам вместе с беженцами. Это просто смешно. Это и очень рискованно. Мы уже убедились, что в некоторых случаях теракты в Европе организовали те, кто попал сюда с беженцами. Очень безответственно с нашей стороны - не выяснять досконально, кто же к нам просится на самом деле. Мы просто верим историям мигрантов".

Андреа Гетцельманн сама родилась в городке Трайскирхен. Беженцев видела с детства. Сегодня работает в австрийском представительстве международной организации по миграции. Андреа показывает, как снизился за год поток мигрантов. В 2015-ом был пик - год спустя прибыло почти сорок тысяч гостей без приглашения.

Андреа Гетцельманн, руководитель отдела в представительстве международной организации по миграции в Австрии: "Больше всего беженцев мы принимаем из стран, где неспокойно. Это Сирия, Афганистан. Если говорить о возможных террористических угрозах, то мигрантов сначала проверяют, с какой целью они прибывают. С ними разговаривают. Но, конечно, негативные намерения очень сложно распознавать.  Эта проблема остается большим испытанием для нас".

Немецкие спецслужбы пришли к выводу, что некоторые игиловцы идут в Европу, чтобы перевести дух и пополнить запасы, а после  могут снова вернуться в строй. Правда, полем боя уже не обязательно может быть Ближний Восток. Свои радикальные убеждения сохраняет как минимум половина таких возвращенцев.

И если в Австрии поток мигрантов удается брать под контроль, то, к примеру, соседняя Италия фиксирует антирекорды. Число нелегальных переселенцев, прибывших на Апеннинский полуостров в прошлом году, достигло 179 тысяч человек. Побита максимальная до этого планка 2014 года. Число погибших в Средиземном море мигрантов превысило пять тысяч человек, что также является самым большим показателем. Таким образом, процесс переселения народов еще далек от своего завершения.

 

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