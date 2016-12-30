О сенсациях года в исполнении отечественных программистов

1 Января 2017 21:18

2017-й объявлен Годом науки. И стоит заметить, что за прошедшие месяцы в этом смысле удалось подготовить хороший задел.

В студии "Главного эфира" наш специалист по новым технологиям Дмитрий Титов.

Красная ковровая дорожка на "Оскаре" превратилась в целый IT-перфоманс. Известные актеры решили поддержать Лео, воспользовавшись белорусским приложением "Маскарад". С помощью телефона и технологии дополненной реальности звезды накладывали на себя маску Ди Каприо.

После этого наши разработчики проснулись знаменитыми. Затем масками заинтересовался уже глава компании Facebook Марк Цукерберг и решил приобрести приложение.

Подчеркнем, что такие покупки в крупнейшей компании происходят очень редко. Максимум несколько раз в год. Уж слишком избирательно руководство подходит к поглощению стартапов.

Евгений Невгень и Сергей Гончар, основатели компании "Маскарад" (МSQRD): "Если говорить о программистах, конечно, Беларусь - это кладезь самых умных инженеров. Просто очень умных людей. Мы на самом деле очень рады, что начали все это делать в Беларуси".

Чтобы было понятно. Вот как выглядит IT-елка в этом году, если ее украшать проектами, которые заявили о себе в 2016-м. Действительно, их было очень много. А успешные компании подтвердили свои статусы и даже улучшили свои показатели на рынке.

IT-компания с белорусскими корнями EPAM systems попала в топ-500 крупнейших поставщиков и разработчиков программного обеспечения. Наверняка в этом году многие помнят спич Аркадия Добкина в рамках Экономического форума в Минске.

Глава EPAM от лица всех айтишников высказал мнение о том, что налоговый режим для компаний в Беларуси должен быть продлен. Напомним, что льготы для резидентов ПВТ действуют до 2020 года.

Абсолютный бум в этом году на игровом рынке. 2016-й принес гейм-индустрии более 90 миллиардов долларов. Ну и, конечно, игру Pokemon GO.

Среди наиболее успешных на ПК отметились и наши танки, попав в пятерку лучших в категории free to play.

Пристальное внимание к белорусской IT-среде было и со стороны мировых СМИ. Американская деловая газета Wall Street Journal назвала Беларусь Кремниевой долиной Восточной Европы.

Финансовое издание The Financial Times включила наши компании в список инноваторов Центральной и Восточной Европы. Парящую в воздухе 3D-проекцию поддержали и деньгами миллиардеры Ричард Бренсон и Марк Кьюбен.

Действительно, сегодня в мире нет ни одной сферы (от банков до промышленности и сельского хозяйства), куда не проникли б информационные технологии.

Об этом говорил Президент Александр Лукашенко во время выступления на пятом Всебелорусском народном собрании.

Наши айтишники идут на обгон, и у них это получается. В этом году приложение от создателей Viber под названирем Juno стало самым быстрорастущим конкурентом Uber в Нью-Йорке. Именно с этого города разработчики решили начать бета-тестирование. Жители мегаполиса заказывали такси с помощью этого сервиса уже несколько миллионов раз.

В Uber серьезно отнеслись к конкурентам. С октября водители компании начали получать письма, в которых им угрожали увольнением, если те одновременно будут использовать для заработка и приложение Juno. Отметим, что центр разработки нового сервиса находится в Минске.

Михаил Вага – наш Никола Тесла из Гомеля. Михаил пытается решить проблему заряда батареи в наших смартфонах и утверждает, что придумал своего рода "бесконечный" источник энергии.



