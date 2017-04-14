16 Апреля 2017 21:37

Поговорим о самых резонансных медийных событиях недели - журналистских расследованиях Агентства теленовостей и газеты "СБ – Беларусь сегодня", в которых были обнародованы сенсационные факты подготовки боевиков "Белого легиона" для участия в массовых беспорядках. Впервые были показаны признания участников лесных лагерей об обучении взрывному делу, а также шокирующий рассказ женщины в белорусском посольстве в Берлине, которая сообщила о готовившихся взрывах на уличной акции 25 марта. Факты и только факты. На этом фоне комично выглядели попытки информационной обслуги оппозиции выгородить фигурантов журналистских расследований. Главный аргумент так называемых независимых СМИ свелся к "не верю! И все тут". Эти СМИ обошли стороной признания и одного из боевиков, которых они продолжают называть вымышленными, и признание блогера, который ради лайков выдумывал сенсации о происках спецслужб накануне Дня воли. И многое-многое другое. В общем, весь этот информационный банкет в этих СМИ явно рассчитан на тех, кто, как говорится, не смотрел, но осуждает. А вот деятели, которых вывели на чистую воду, сразу попытались отмыться: Николай Статкевич в этом деле решил попросить помощи у самой Меркель. Даже письмо ей написал. Интересно, из Германии ответят в 15-дневный срок? Большим сюрпризом для информационной обслуги застрельщиков уличных акций был отказ известного в узких кругах правозащитного центра "Весна" признать "легионеров" политзаключенными. Оно и понятно: слишком уж много фактов, доказывающих обратное. Фактов, которых хватило на возбуждение уголовного дела по статье "Создание незаконного вооруженного формирования". Это первый такой случай в истории суверенной Беларуси. Опровергнуть или хотя бы перевернуть факты не получилось даже в интернет-пространстве. На это, кроме шуток, обратил внимание колумнист "СБ – Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик.