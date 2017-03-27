Главный эфир
26 Марта 2017 21:10
О главных достижениях медицины. Разговор за круглым столом
О главных достижениях медицины мы сможем поговорить сейчас в нашей студии за круглым столом. На вопросы о здоровой нации "Главному эфиру" сегодня ответят Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Олег Суконко и директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук (видео).
Другие новости
26.03.2017 21:43 / Главный эфир Куропаты. Каким будет новый памятник
26.03.2017 21:41 / Главный эфир Лужица. Неизвестная Хатынь
26.03.2017 21:40 / Главный эфир Иностранные спортсмены - о безопасности в РБ
26.03.2017 21:38 / Главный эфир Трагические события на неделе всколыхнули стабильную Британию
26.03.2017 21:36 / Главный эфир В Украине продолжается расследование резонансного убийства Дениса Вороненкова
26.03.2017 21:31 / Главный эфир Белорусский Майдан: не было и не будет
26.03.2017 21:29 / Главный эфир А. Лукашенко: "Украинского варианта в Беларуси не допустят"
26.03.2017 21:27 / Главный эфир Беспорядки в РФ
26.03.2017 21:25 / Главный эфир Акции протеста буквально захлестывают крупные города
26.03.2017 21:22 / Главный эфир Эксклюзивное интервью с представителем ПАСЕ Андреа Ригони
26.03.2017 21:20 / Главный эфир Андреа Ригони на этой неделе несколько дней провел в Минске
26.03.2017 21:18 / Главный эфир В студии министр здравоохранения и руководители научно-практических центров страны
26.03.2017 21:15 / Главный эфир Самые значимые шаги на пути к здоровью белорусов
26.03.2017 21:08 / Главный эфир Хирургия без скальпеля. Уникальная операция
26.03.2017 21:04 / Главный эфир Глава государства посетил крупные производства, созданые с участием зарубежного капитала
26.03.2017 21:01 / Главный эфир НАН. Производство лекарства от рака
19.03.2017 21:43 / Главный эфир Первых туристов примет дворцово-парковый ансамбль в Коссово
19.03.2017 21:39 / Главный эфир У электронных сигарет в Беларуси - туманные перспективы