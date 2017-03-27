О главных достижениях медицины. Разговор за круглым столом

26 Марта 2017 21:10

О главных достижениях медицины мы сможем поговорить сейчас в нашей студии за круглым столом. На вопросы о здоровой нации "Главному эфиру" сегодня ответят Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Олег Суконко и директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук (видео).