Новые резиденты Парка высоких технологий

23 Апреля 2017 21:30

От политических технологий на Западе к информационным у нас в стране. Месяц назад Президент Александр Лукашенко обозначил амбициозную цель - построить в Беларуси ІТ-страну. В ходе послания Глава государства вернулся к теме. Путь в ІТ-страну нам предстоит большой, но первые шаги на нем уже сделаны. Какие — смотрим в репортаже Дмитрия Титова.

В белорусском Парке высоких технологий появились новые резиденты. Это компании, которые делают свой оригинальный продукт. Всего месяц назад именно об этом шла речь при посещении Президентом одного из ведущих белорусских ІТ-разработчиков. В развитии ПВТ открывается новая страница.

Среди сотрудников команды Gismart есть профессиональные музыканты. Им удалось вместить в кармане гитару, барабаны и даже диджейский пульт. И создать звук, максимально приближенный к музыкальному инструменту.

Симулятор игры на пианино попал в мировой топ самых скачиваемых игр на "Гугл-плэй", обогнав при этом "Покемон-гоу".

Мобильным приложением воспользовалось более 160 миллионов пользователей. Здесь можно и учиться музыке, и сочинять.

Рабочее утро может начинаться и с йоги. Медитируют маляр, главный бухгалтер и генеральный директор. По такому же принципу вовлечен в процесс оптимизации бизнеса каждый сотрудник в компании ENCATA. В минском офисе придерживаются философии бережливого производства.

За плечами Юрия Мельничека работа над картами Google. Детище MAPS. ME в свое время купил холдинг mail.ru Group. Возможность изучать карты без подключения к Сети и принесло огромную популярность сервису.

Сегодня кипит работа над приложением FABBY, позволяющим менять фон селфи.

Сегодня благодаря FABBY можно работать из дома и не стесняться окружающей обстановки во время видеотрансляций. Среди планов на будущее - построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта. Недавно компания AIMATTER решила вступить в ПВТ и хранить интеллектуальную собственность в Беларуси.

Одна из мировых фэшн-компаний уже хочет повесить большие планшеты в примерочные и запустить на них FABBY. Любой посетитель торгового центра сможет изменить задний фон и поделиться своим селфи в социальных сетях. Вскоре может появиться на свет и первый в мире виртуальный визажист.

Буквально на днях один из самых влиятельных ІТ-журналистов Майк Бутчер посетил Беларусь. Редактор портала TechCrunch - одного из самых рейтинговых блогов в мире. Его соцсети пролистывают, как ежедневник, руководители крупнейших ІТ-корпораций.

Эта фотография, подписанная самим Стивом Возняком (сооснователем Apple), стоит в минском офисе PandaDoc как напоминание, что нужно мыслить иначе. Команда во главе с Микитой Микадо в прямом смысле слова открыла новую страницу в ІТ-сфере в Беларуси и быстро распространила программный продукт по всему миру. Недавно стали резидентами ПВТ. Разработчики сделали удобным процесс оформления и подписи цифровых документов. Теперь их "панда" внедрена в таких компаниях, как "Майкрософт". Инструмент стал одним из первых официальных дополнений к Google Docs. Основная часть клиентов сервиса - представители бизнеса. Стартап упростил и ускорил документооборот в более 5 тысячах отделах продаж по всему миру. Компания имеет таких крупных платных подписчиков, как Panasonic. В PandaDoc привлекли более 6 миллионов долларов инвестиций в Кремниевой долине. Экспертное ІТ-сообщество сулит компании попадание в клуб миллиардеров.

Во время охоты на стартапы главное успеть рассмотреть перспективный проект, уверяет ментор и известный ІТ-бизнесмен Дмитрий Гурский.

Они могут заставить смартфон автоматически выключать звук перед важным мероприятием, купить товар в Интернете одним кликом и даже проверить легкие с помощью гаджета. Стартаперы готовы продвигать новый продукт даже во время декретного отпуска.

Государство открывает новый этап в построении ІТ-страны, об этом говорил месяц назад Александр Лукашенко во время посещения успешных компаний в области искусственного интеллекта и дополненной реальности.

К этой же теме Глава государства вернулся и на ежегодном послании парламенту и белорусскому народу, отметив что сегодня Парком высоких технологий ведется обобщение лучших мировых практик с точки зрения создания самых комфортных условий для ІТ-компаний.

В Беларуси планируется создать самые комфортные условия для развития всех видов ІТ-индустрии.

Как раз поиск таких людей проходил накануне в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий. И восемь новых резидентов - это только начало. Сегодня ПВТ начинает делать ставку на мощную поддержку белорусских стартапов - именно там будут рождаться новые идеи, инновационные продукты и будущие мировые ІТ-звезды.