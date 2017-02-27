Новые претензии главы Россельхознадзора в адрес Беларуси

26 Февраля 2017 21:25

Для отдельных личностей союзные отношения непременно "с горчинкой". Скандально известный глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сформулировал новую порцию претензий в адрес Беларуси. На этот раз она касается не только производителей продукции, но и министров Евразийской экономической комиссии, которые, по мнению преемника Геннадия Онищенко, малыми силами наносят огромный ущерб российской молочной отрасли. Данкверт обвинил белорусских членов комиссии в нежелании решить два вопроса. Первый - принять разработанную некой частной фирмой процедуру по выявлению сухого молока в питьевом. По словам министра по промышленности и АПК ЕЭК Сергея Сидорского, процедура не прошла никаких экспертиз и по российским же законам не может применяться в сфере госрегулирования. Против нее выступают даже российские производители.

Сергей Сидорский, член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК: "Россельхознадзор неправомерно использует указанную методику, да еще и обвиняет Республику Беларусь в недобросовестности производителей молочной продукции. Господину Данкверту надлежало бы серьезнее и активнее заниматься вопросами ветеринарно-санитарного контроля (надзора) внутри Российской Федерации, а не бросаться обвинениями, переходя уже в плоскость политики. Я более чем уверен в том, что использование сухого молока в производстве цельномолочной продукции для Беларуси бессмысленно, так как в стране очевиден достаток (если хотите, избыток) молочного сырья".

Второй вопрос, вызывающий недовольство господина Данкверта, - использование молока от коров, больных лейкозом. Здесь ситуация еще интереснее. Согласно внутрисоюзным договоренностям, участники ЕАЭС уже год как не должны использовать молоко лейкозных коров. Но за отсрочку этого правила выступает - нет, не Беларусь и не Казахстан, а сама Россия, где в отдельных регионах количество скота с этим заболеванием достигает 70%. Но виноваты в этом, естественно, белорусы.

Валерий Корешков, член коллегии по вопросам технического регулирования ЕЭК: "По данным Международного эпизоотического бюро, Российская Федерация отнесена к категории неблагополучных по лейкозу среди стран Евразийского экономического союза. Россельхознадзор, выполняя свои прямые обязанности по обеспечению эпизоотического благополучия в стране, должен развернуть работу с национальными производителями молока по снижению показателя болезни коров – лейкоза – на территории России, а не перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. Эта работа на системном уровне есть прямая обязанность Россельхознадзора".

Напомним, эксперты связывают антибелорусские высказывания и инициативы Сергея Данкверта с его личной заинтересованностью. По данным расследования, проведенного недавно российскими журналистами, чиновник связан с компаниями, которые занимаются разведением мясных и молочных пород коров. Добавить здесь нечего.