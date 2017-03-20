Nexit откладывается

19 Марта 2017 21:37

Еще один важный для Беларуси партнер на Западе – Нидерланды. На неделе в этой стране прошли выборы в парламент. Европа вздохнула с облегчением, узнав предварительные результаты голосования. Евроскептики проиграли. Но в какой напряженной борьбе! Накал страстей был действительно серьезным. Подтверждение тому интересный факт: лидер одной из самых популярных партий был вынужден выступать на теледебатах… в бронежилете.

Почему за формированием парламента сравнительно небольших Нидерландов следил весь континент и какой популизм правильный, по версии европейских избирателей? А также как правые идеи одерживают верх над правыми силами? Из Гааги наш политический обозреватель Алексей Адашкин.

Голландия умеет удивлять. Наверное, только в этой стране избиратели на некоторые участки для голосования могут заезжать прямо на автомобиле или велосипеде. Выборы здесь прошли в середине рабочей недели. Несмотря на это, явка оказалась рекордной за последние 30 лет и превысила 80 процентов.

В Гааге пришлось продлить работу некоторых участков – настолько большим был поток тех, кто хотел бы выразить свое мнение.

Из-за страха перед фальсификациями голландцы даже решили откатить прогресс назад и вернуть себе технологии прошлого. На этих выборах голоса считали вручную, без использования компьютеров. Сделано это было для того, чтобы не дать возможности хакерам повлиять на исход этой кампании. Впрочем, теперь нельзя будет переложить ответственность за результаты с избирателей на виртуальных манипуляторов.

В выборах участвовало почти три десятка партий. Были среди них и довольно странные. Например, движение неголосующих, которое обещало в случае победы просто игнорировать работу в парламенте и там не появляться.

Основная борьба развернулась между Народной партией за свободу и демократию во главе с премьер-министром Марком Рютте и Партией свободы Герта Вилдерса, которого называют Голландским Трампом.

Вилдерс на Трампа похож и внешне, и своими лозунгами. Политик призывает остановить ислам, запретить Коран и сделать Голландию снова великой. Для этого лидер Партии свободы предлагает организовать Нексит, выйти из Евросоюза, а евро заменить на гульден.

Формально Партия свободы проиграла: она, по предварительным данным, получила 20 из 150 мест в парламенте. Это существенно меньше, чем прогнозировали аналитики. Вместе с тем Герт Вилдерс на камеры открывает шампанское после оглашения результатов. Как-никак, его партия заняла второе место в борьбе за голоса и сердца избирателей. Ее поддержали полтора миллиона голландцев.

Тони ван дер Тохт, старший аналитик Нидерландского института международных отношений Clingendael: "Евроскептиков становится все больше. Люди считают, что Евросоюз не справляется со своими функциями. Многие не уверены в своем будущем, боятся негативного влияния глобализации, европеизации. Конечно, большое влияние на настроения оказывает и кризис с мигрантами, а также рост числа мусульманских общин. К этому можно добавить и теракты, которые недавно были в некоторых европейских странах – в Нидерландах, правда, таких атак не было. Популисты, националисты, евроскептики – их сегодня поддерживает небывалое число голландцев".

Лидером на выборах стала Народная партия за свободу и демократию. Эксперты отмечают, что для победы премьер-министру пришлось взять вправо и стать более жестким. Именно накануне выборов Марк Рютте пошел на обострение отношений с Турцией, не пустив в страну политиков из Анкары. Итог – 33 кресла в парламенте. Больше, чем у всех. Но при этом на 8 мест меньше, чем у этой же партии на прошлых выборах.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: "Эта кампания была непростой. Сейчас нам предстоит сохранить Нидерланды как безопасную и процветающую страну. Также я разговаривал с европейскими коллегами. Они рады, что Нидерланды отказались от популизма на фоне Брексита и выборов в США".

Год назад на референдуме Нидерланды проголосовали против ассоциации с Украиной. По мнению аналитиков, победа евроскептиков тогда смогла укрепить правые настроения и за пределами Голландии.

Патриотическая весна, которую обещал избирателям Герт Вилдерс, в Голландии не наступила. На очереди – Франция и Германия, которым предстоит пройти тест на прочность евроскреп. Тем временем британский парламент дал официальное добро на запуск Брексита. На этом фоне Шотландия вновь заговорила об отделении от Лондона.