Неделя ознаменована рядом кадровых решений Президента

18 Декабря 2016 21:17

Эта неделя ознаменована и рядом кадровых решений. Глава государства назначил сразу двух новых министров - образования, а также труда и соцзащиты. Президент особо подчеркнул то внимание, которое уделяется подбору руководящих кадров. Все кандидатуры подробно обсуждались и рассматривались на предмет как профессиональных, так и личных качеств.

Портфель министра образования получил Игорь Карпенко - не только убежденный и принципиальный коммунист, но и вице-мэр столицы. По образованию педагог, в последнее время читал лекции и вел семинары в Академии управления.

Стоит отметить, что белорусская система образования не раз подвергалась критике со стороны Главы государства. Александра Лукашенко не устраивали учебники, зарплаты учителей, централизованное тестирование. Президент отметил, что перед новым руководителем министерства стоит много задач по развитию и решению различных проблемных вопросов в образовании. В том числе речь идет о дальнейшей реализации определенной для этой сферы концепции, о совершенствовании учебных программ.

Новый министр труда и соцзащиты Валерий Малашко ранее работал в Могилевском облисполкоме. На уровне заместителя как раз курировал занятость и социальную защиту. Давая согласие на это назначение, Глава государства поставил четкую задачу: министерство должно стать локомотивом эффективной занятости в стране. Все решения должны браться не из воздуха, а исходя из реальной жизни трудовых коллективов. Один из самых актуальных вопросов, конечно, зарплата. Планка в 500 долларов средней зарплаты по стране остается главным ориентиром.

Серьезное обновление получила и власть на местах. В частности - гомельская управленческая вертикаль. Президент дал согласие по трем кандидатам: Андрей Конюшко, зампред облисполкома, Игорь Аслюк и Елена Павлечко отныне главы Чечерского и Мозырского райисполкомов.