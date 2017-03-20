Неделя была насыщенной на визиты в Минск высокопоставленных гостей из-за рубежа

19 Марта 2017 21:30

Эта неделя оказалась насыщенной на визиты в Минск высокопоставленных гостей из-за рубежа. И такая политическая география очень ярко демонстрирует белорусскую многовекторность.

В июле этого года наша страна примет форум мирового масштаба – в Минске пройдет летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. И как раз подготовку к этому знаковому событию с Президентом в четверг обсудила Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Делегация из Астаны наверняка станет активным участником этого саммита. Нашу страну на неделе посетил глава Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин. На встрече с Главой государства обсудили двусторонние отношения – как политические, так и экономические.

Вопросы взаимодействия стали ключевыми и во время переговоров с представителями сразу двух влиятельных мировых финансовых организаций. В среду Президент встретился с топ-менеджером Европейского банка реконструкции и развития Филиппом Беннеттом. Банк намерен нарастить инвестиционное присутствие в транспортной сфере и ЖКХ.

А уже в четверг во Дворце Независимости состоялась встреча белорусского лидера с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом. Беларусь заинтересована в сотрудничестве с МВФ при условии соблюдения наших национальных интересов.

Далее - курс на Африку. Полномасштабное взаимодействие с Египтом стало главной темой переговоров Президента с государственным министром военной промышленности этой страны. После январского визита Александра Лукашенко в Каир это уже вторая правительственная делегация из Египта.

Не остался без внимания и наш основной внешнеторговый партнер – Россия. Президент на неделе принял губернатора Ставропольского края. У Беларуси и этого российского региона действительно много точек соприкосновения. Сферы разнообразные - от строительства и до науки.