Главный эфир
19 Февраля 2017 21:35
Недавно в сети появился новый ролик про Беларусь
Недавно в сети появился новый ролик про Беларусь, который также набирает популярность в Интернете. Кадры и ракурс, в котором многие из нас Минск еще не видели (видео).
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