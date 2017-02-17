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Недавно в сети появился новый ролик про Беларусь
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19 Февраля 2017 21:35

Недавно в сети появился новый ролик про Беларусь

Недавно в сети появился новый ролик про Беларусь, который также набирает популярность в Интернете. Кадры и ракурс, в котором многие из нас Минск еще не видели (видео).

  

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