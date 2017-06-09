Коллекция передовых технологий и новых идей представлена в Астане на "Экспо-2017"

11 Июня 2017 21:06

Настоящая коллекция передовых технологий и новых идей представлена в Астане на масштабной выставке. Сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества там состоялась пышная церемония открытия "Экспо-2017". К этому событию Казахстан готовился пять лет, потратил не один миллиард долларов и сумел удивить размахом инфраструктуры и колоритом торжеств.

Глобальная выставка впервые проходит на пространстве СНГ. Планетарный смотр инноваций в сфере энергетики и зеленой экономики продлится три месяца. Свои ноу-хау в Экспо-городке представляют 115 государств.

Белорусский павильон сделали максимально интерактивным и мультимедийным. Наш политический обозреватель Алексей провел в Астане почти неделю, заглянул в будущее мировой энергетики и проник за кулисы всемирного форума.

Еще за день до открытия в Экспо-городке наводили порядок. Где-то укладывали тротуарную плитку, везде работали озеленители. Цветов высадили 7 миллионов штук. Но действительно сложный труд был у альпинистов – им нужно было помыть окна на самом большом в мире сферическом здании.

На память о всемирной выставке Париж с 1889 года украшает Эйфелева башня. В Астане построили свой архитектурный символ "Экспо" – "Нур-Алем". В переводе на русский – "Сияющий мир". Металлоконструкции этого шара весят в полтора раза больше, чем Эйфелева башня. В фасад сооружения встроены элементы, которые преобразуют солнечную энергию в электричество. На крыше павильона "Нур-Алем" установлены два ветрогенератора.

Всего для "Экспо" было построено 36 объектов. Опыт Казахстана может использовать Беларусь, ведь в Минске как раз планируется возведение национального выставочного комплекса.

Этот вопрос Александр Лукашенко обсудил с Нурсултаном Назарбаевым еще до открытия "Экспо".

Проведение "Экспо" стало для Казахстана вопросом национального престижа. К выставке готовилась вся страна. Денег не жалели. На все потратили около 3 миллиардов долларов. На церемонии торжественного открытия присутствовали делегации из 60 государств. Почетных гостей Нурсулстан Назарбаев встречал в "Нур-Алеме". Президент Казахстана лично провел экскурсию по павильону своей страны. По размаху старт "Экспо" можно сравнить с началом Олимпиады. В зрелищном шоу принимали участие роботы и два десятка дронов. Летающими шарами управляли не люди, а компьютерные программы.

Впечатляют и цифры "Экспо". В планетарной выставке участвуют 115 стран и 22 международные организации. Экспо-городок занимает территорию в 174 гектара. Ожидается, что здесь побывает 5 миллионов человек. В процессе подготовки к этому глобальному мероприятию в Казахстане было создано 55 000 новых рабочих мест.

К слову, белорусские компании также смогли заработать на "Экспо". В выставочном комплексе трудятся около 5 000 полицейских и 6 сотен охранников. Форму для частных секьюрити шили в нашей стране.

Другая белорусская фирма делала умную электронную начинку для холла энергии. Это многофункциональная сценическая площадка на "Экспо", зал которой рассчитан на 1000 зрителей. Для установки всего оборудования специалисты из Минска использовали 40 километров проводов. Зато теперь управлять светом и видео в большом павильоне может один человек.

На центральной аллее выставки красуется белорусский электробус. Кстати, это один из немногих экспонатов, который находится вне павильона. Нашу версию транспорта будущего в Казахстан привезли на специальной платформе – дорога заняла ровно пять дней. По задумке, за три месяца "Экспо" такая наглядная демонстрация поможет отечественному производителю расширить географию экспорта.

В Астану Беларусь привезла около пяти десятков высокотехнологичных разработок. Все в интерактивной форме. В числе экспонатов новые светодиодные технологии и медицинские лазеры. Кроме того, показаны макеты автобуса МАЗ на газовом топливе и комбайна, который едет на сжатом метане. Интеллект – вот энергия будущего для белорусов.

Белорусский павильон выделяется тем, что здесь работает и сувенирный магазин. Первые же посетители активно скупали рубашки с вышиванкой и рушники.

Стефан Рабимов, главный редактор журнала, Калифорния, США:

"Не у многих павильонов есть магазины сувениров. Я рад, что Беларусь представила такой выбор. Это красивое полотенце, я его красиво повешу у себя на кухне в Сан-Франциско".

Центральное место белорусского павильона отведено для презентации индустриального парка "Великий камень". Масштабный проект максимально использует выгоду от нашего участия в построении нового Шелкового пути. Евразийская инициатива, по сути, перекраивает экономическую карту мира. В павильоне КНР на "Экспо" это демонстрируют наглядно.

Поход на "Экспо" – это как прогулка в будущее на машине времени. Сегодня многие из этих технологий лишь прототипы. Но уже завтра они будут помогать обогревать и освещать.

Виртуальный макет Вселенной, материалы будущего, атомные ледоколы. А еще умные дома, производящие энергию, и технологии, которые позволяют вырабатывать электричество из водорослей. На выставке можно увидеть даже фрагмент настоящего арктического айсберга. Организаторы гарантируют - такой лед не тает.

Демонстрация инноваций на "Экспо" призвана ускорить прогресс в зеленой экономике. В этом заинтересованы и самые благополучные с точки зрения природных ресурсов страны. Энергия будущего как раз и состоит в объединении усилий всех ради общей цели.