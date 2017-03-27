НАН. Производство лекарства от рака

26 Марта 2017 21:01

Уникальное место. "Главный эфир" в одной из первых белорусских лабораторий, где производят лекарства от рака. Сейчас химики работают над формулой для нового препарата, который поможет людям с онкологией почек и печени. Зарубежные аналоги есть в продаже, но стоит только одна такая таблетка жизни не меньше 60 долларов. Белорусский продукт - вдвое дешевле.

Дешевле сырье - доступнее препарат. Эта формула работает и в фармацевтике. Плюс оригинальные технологии - в итоге получаем настоящий продукт для людей. За годы труда эти ученые создали и зарегистрировали порядка 10 новых препаратов против рака. С одной стороны, цифра небольшая. С другой - это сотни и тысячи спасенных жизней.

Онкология не должна быть приговором. Как сделать лечение наиболее эффективным? Эта задача сейчас стоит перед всем мировым медицинским сообществом. И в первую очередь - перед учеными. Об этом на неделе шла речь и в Могилеве во время общения Президента нашей страны с работниками предприятий компании "Кроноспан".

Один из акцентов - нужен прорыв в белорусской науке! Результаты, понятное дело, есть и сейчас, мы достаточно хорошо уже научились лечить рак крови. Специалисты подбирают необходимые химические комбинации, которые позволяют резко увеличить продолжительность и качество жизни, а в некоторых случаях приводят и к полному выздоровлению. Но онкология в целом до сих пор остается одной из главных медицинских задач во всем мире.

Все медицинские вопросы в этом выпуске зададим министру здравоохранения и его коллегам. Большой круглый стол в нашей программе. Впрочем, об оздоровлении и в других сферах поговорим сегодня.