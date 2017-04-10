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9 Апреля 2017 21:16

Накануне поздно вечером произошла железнодорожная авария на западе российской столицы

Пассажирский поезд Москва - Брест столкнулся с электричкой. Два вагона и локомотив сошли с рельсов. Вероятная причина аварии - применение экстренного торможения машинистом электропоезда из-за появившегося на путях человека. Пострадали 6 белорусов. У них диагностировали переломы ребер и ушибы, всем оказана необходимая помощь. Всего, по официальным данным МЧС России, пострадали около 30 человек, среди них - ребенок. 12 были госпитализированы.