Начинающие спортсмены. Журналисты Агентства теленовостей провели эксперимент длиною в полгода

5 Июня 2017 21:05

О развитии спорта на местном уровне. Журналисты Агентства теленовостей провели эксперимент длиною в полгода. Решили выяснить, в каких условиях тренируются начинающие и подающие надежды спортсмены. Для этого выбрали медальный для нашей страны олимпийский вид спорта - греблю на байдарках и каноэ. В октябре прошлого года выехали на съемки в Гомельскую и Могилевскую области. Тогда местные гребные базы Рогачева и Бобруйска были не в лучшей своей форме. Издалека напоминали больше сарай. Крыша прогнила, раздевалок нет, как и отопления.

С чем подошли юные спортсмены к новому сезону, решили узнать ровно через полгода. И снова приехали туда, где спорт, в прямом смысле слова, закаляет характер. Результаты расследования у Ольги Холодович.

Здесь всегда многолюдно. Вот уже полвека и практически ежедневно - тренировки. С историей и традициями этой гребной базы - все в порядке. Отсюда вышел Николай Горбачев - олимпийский чемпион 1972 года, а также чемпионы мира и участники Олимпийских игр разных лет. А вот материальная база еле держится на плаву. Большинство лодок - еще советского производства. Крыша прогнила, раздевалок нет, отопления тоже.

Под стать зданию и подходы к воде - больше напоминают заброшенный причал, чем детскую дорогу к спортивной вершине. Вот и приходится юным гребцам заниматься не благодаря, а вопреки.

Со сменой сезона меняется и состояние самой базы, только не в лучшую сторону. В лестнице появились дыры. Деревянные причалы чудом не оказались в воде. Общая картина - без комментариев. Сложно поверить, что это - условия для спортсменов в 21-м веке.

Их тренировка начинается здесь, потому что переодеваться детям нужно в тепле. В спортивной школе есть нормальные условия. А еще бассейн - будущих гребцов тоже учат плавать.

Гребля - это не только вид спорта, уверены тренеры. Это еще и характер. Эти дети показывают результаты даже в таких условиях. Но с каждым годом делать это становится все сложнее.

Проблему пытались решить, даже сделали эскизный проект новой гребной базы. Но реализовать планы не позволил финансовый вопрос. Выделенных из бюджета средств хватило на несколько лодок и ремонт здания школы.

Вера Легунова вот уже 17 лет работает на гребной базе истопником. Следит не за победами спортсменов, а чтобы дрова не заканчивались. Централизованного отопления за полвека сюда - на базу школы олимпийского резерва в Бобруйске - так и не провели. Будущих олимпийцев готовят буквально в спартанских условиях, закаляя дух.

Заслуженный тренер БССР Борис Бирюков, подготовивший за свою карьеру немало чемпионов, и даже олимпийцев, именно он тренировал братьев Богдановичей, говорит: такие условия трудно назвать современными. И как можно требовать от спортсменов и тренеров побед на мировых аренах?

Решение проблемы городские власти начали искать несколько лет назад. Задумали построить новую гребную базу. Но разработать смогли только проектно-сметную документацию. Закончились деньги.

Сегодня затеплилась надежда. Александр Богданович - выпускник этой самой школы - не просто олимпийский чемпион. Депутат Палаты представителей, который больше других понимает, насколько важны условия для тренировок. Тем более что тренерский состав школы - сильный.

В Беларуси - не одна площадка мирового уровня по подготовке спортсменов этого медального для нас вида спорта. Центр олимпийского резерва в Заславле, Мозырская СДЮШОР, Брестский областной центр олимпийского резерва. Здесь новички делят воду и с именитыми спортсменами. Несколько сотен воспитанников, в том числе и из глубинки.

Вместе с воспитанниками Центра олимпийского резерва на брестской воде мастерство оттачивает и многократный призер мировых первенств байдарочник Олег Юреня. Тренеры говорят: наглядный пример для новичков! К слову, розу ветров и водную гладь канала оценили еще и команды гребцов из Казахстана, Азербайджана.

Растить спортсменов с большой буквы - удовольствие не из дешевых. Но именно в таком виде спорта, как гребля на байдарках и каноэ, белорусы одни из лучших в мире. Екатерина Карстен, Алексей Абалмасов, Александр и Андрей Богдановичи, Роман Петрушенко, Артур Литвинчук, Вадим Махнев и многие другие. С 1993-го по 2016-й год белорусский гимн 8 раз звучал на Олимпийских играх, более 150 - на чемпионатах мира и Европы. И чтобы удержать лидерство сегодня, нужны не только талантливые спортсмены и сильный тренерский состав, но и современные условия.