На совещании у Президента обсудили условия для полноценной деловой активности

19 Февраля 2017 21:02

Тем было много на неделе, но едва ли что-то еще мы обсуждали так широко, как эту - условия для полноценной деловой активности. Если просто, что надо убрать и что надо создать, чтобы бизнес в стране не просто существовал. Чтобы он эффективно функционировал и развивался. Вопрос стратегический - доля малого и среднего бизнеса в развитых странах - определяющий показатель качества ВВП. Для нас, разумеется, это тоже ориентир. Так вот на неделе тема, которая назревала уже давно, прозвучала, что называется, на самом высоком уровне.

И задача - добиться реального улучшения. Встреча чиновников и предпринимателей у Президента стала продолжением практики открытых обсуждений важнейших вопросов, когда за одним столом с Главой государства - специалисты с разным опытом и разными взглядами. Госконтроль, МЧС, медики, руководители крупных предприятий с белорусским и зарубежным капиталом. Все они вошли в специальную рабочую группу. Вообще на эту тему Александр Лукашенко не раз обращал внимание. Тотальный контроль порой действительно мешает работать. Ведь руководителю предприятия не редко приходится отодвигать в сторону прямые обязанности, принимая многочисленных контролеров из разных инстанций и заполняя документы. И это не говоря о тех, кто только решил открыть свое дело. Иногда нужно год обивать пороги надзорных органов, чтобы бизнес действительно начал работать.

Первая ласточка в этом вопросе - отмена МЧС проверок малого и среднего бизнеса. Но с оговоркой: ответственность берет на себя руководитель предприятия. В вопросе тотального контроля решено поставить точку.

Во время этого обсуждения прозвучала просто оглушающая статистика. Только вдумайтесь: ежедневно в стране 450 проверок. За прошлый год контролеры приходили на предприятия 50 тысяч раз, проверен каждый восьмой субъект хозяйствования. При этом доля внепланового контроля - 76 процентов. Впечатляет и количество технических актов в Беларуси - их более 6 с половиной тысяч. Что говорить, только у Минстройархитектуры - 350 технических кодексов.