На неделе в Минске с визитом побывали делегации из Молдовы и России

11 Июня 2017 21:14

На неделе в Минске с визитом побывали сразу две делегации: из Молдовы и России. С гостями провел переговоры и Глава государства. Об итогах по порядку расскажем прямо сейчас. О том, что Молдова может рассчитывать на Беларусь как на надежного партнера, Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром этой страны. Павел Филип возглавил правительство в начале 2016-го, это происходило на фоне непростых событий в Кишиневе.

До сих пор есть противоречия во внешнеполитическом курсе: какой путь должна выбрать республика - евроинтеграцию или все-таки полностью развернуться в сторону евразийского пространства. Что же касается белорусско-молдавского диалога, то на протяжении всего времени связи не разрывали. Беларусь никогда не закрывала свой рынок для молдавских товаров.

Такую позицию оценил официальный Кишинев. По итогам прошлого года товарооборот между странами приблизился к четверти миллиарда долларов. Можно и нужно больше. Минск и Кишинев заинтересованы развивать промышленную кооперацию - кроме сборки троллейбусов и тракторов, это, например, еще может быть и выпуск автобусов. Ну и, конечно, акцент на взаимной торговле.

Активно развивает взаимодействие по всем направлениям Беларусь и с российскими регионами. С Пензенской областью мы готовы поделиться передовыми технологиями. Это прозвучало на встрече Президента с губернатором российского региона Иваном Белозерцевым. Локомотив развития - промышленная сфера.