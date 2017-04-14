На неделе страна вспоминала трагическую дату взрыва в минском метро

16 Апреля 2017 21:35

Порой многочисленные конфликты и горячие точки на планете раскаляются до предела, и кажется, страшное эхо звучит уже где-то рядом. Мир и стабильность – то, что особенно ценят в нашей стране, ведь всю тяжесть и боль 6 лет назад на себе прочувствовали и белорусы. Трагическую дату взрыва в минском метро на этой неделе вспоминала вся страна.

В Беларуси выучили этот жестокий урок. В стране должна быть построена новая система мониторинга. По сути, обобщенная система видеонаблюдения, аналогичная системам в самых больших мегаполисах мира. Наша съемочная группа отправилась и под землю, и на самый верх, чтобы собрать воедино общую картину мира и безопасности.

Пресс-секретарь Минского метрополитена одним из первых получает информацию о любом экстренном случае в подземке. Это не прихоть, а необходимость. Ведь оперативное координирование - одна из основ системы безопасности.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена:

"Да, одним из преимуществ этой объемной, большой системы видеонаблюдения является возможность оперативно проинформировать о том или ином происшествии экстренные службы городские, такие как управление МЧС, управление внутренних дел метрополитена, городское управление внутренних дел, а также работников скорой помощи".

Эпицентром, куда стекается вся информация, считается этот ситуационный центр метрополитена. Функционировать в полном объеме он начал в сентябре прошлого года. Два оператора и дежурный круглосуточно следят за всем, что происходит в подземке. Более двух тысяч камер - и темных пятен в минском метро нет.

Подземный муравейник ежедневно обслуживает более восьмисот тысяч пассажиров. Их безопасность - первостепенная задача. Видеонаблюдение позволяет еще на входе вычислить сомнительную личность или обнаружить подозрительный предмет.

За прошедшие 6 лет система наблюдения и безопасности поменяла и лицо, и содержание. Необходимость развития продиктовала сама жизнь после трагедии 11 апреля 2011 года. Теракт унес жизни 15 человек, еще более 200 получили ранения. Именно анализ записей камер видеонаблюдения позволил вычислить подозреваемых.

Комплекс мер безопасности в метро - не панацея, говорят специалисты. Обмануть при желании можно любую систему. Тем не менее видеонаблюдение - это очень действенный метод в профилактике преступности. По статистике, в 90 процентах случаев преступников останавливает именно всевидящее око.

Один из последних примеров, правда, негативных, - серия краж в Минском районе: воришки за ночь обчистили три торговые точки. Нигде охранных систем не было. А вот другой пример. Поножовщина попала в камеры наблюдения случайно. Конфликт между группой молодых людей и мужчиной вспыхнул спонтанно в поселке Гатово под Минском. Запись опубликовали в СМИ, что и помогло найти подозреваемого.

Алексей Можейко, проект-менеджер компании по установке охранных систем:

"На сегодняшний день оборудование имеет очень гибкую ценовую политику, поэтому я не скажу, что это очень затратно. В первую очередь нужно думать о безопасности: собственной, безопасности находящихся на объекте, в магазине - где бы то ни было - людей. Предотвращать спорные ситуации позволяет система видеонаблюдения. Считаю, что эти затраты оправданы".

Мало кто пытался подсчитать себестоимость раскрытого преступления. По некоторым данным, только выезд на место ЧП - не важно, будь то убийство или кража - оценивается в тысячу долларов. Начиная от амортизации транспорта, заканчивая оплатой квалифицированного труда следователя и судмедэксперта.

Показателем в этом плане считается Лондон, где в систему видеонаблюдения еще в начале 2000 годов было потрачено 400 миллионов бюджетных фунтов стерлингов.

Аналогичная система в бизнес-центре Далласа оценивается почти в миллион. При этом затраты на эксплуатацию одной телекамеры в США составляют примерно 12$ в месяц.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Минска:

"Территория тех объектов, где установлена система видеонаблюдения, меньше всего попадает в наши милицейские сводки. За 2 месяца этого года с помощью системы видеонаблюдения было раскрыто более 60 преступлений".

Система видеонаблюдения в Минске работает 7 лет, была за это время модернизирована, сейчас объединяет более 4 000 камер. Но пришло время развиваться дальше. После совещания у Главы государства принято решение о создании республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В текущем году 4 000 объектов могут к ней подключиться.

В планах оборудовать общественный транспорт внутренними камерами наблюдения. Эксперимент уже работает в метро. Также хотят вывести картинку онлайн на монитор. Тогда система безопасности будет во всеоружии. А это составит неудобства только преступникам.