На неделе Президент принял ряд кадровых решений

25 Декабря 2016 21:41

На этой неделе разрешился главный кадровый вопрос последних недель - кто станет во главе Администрации Президента. На этот пост назначена опытный управленец и государственный деятель Наталья Кочанова. Она прошла путь от простого инженера до вице-премьера социального блока в правительстве.

Курировать идеологические и организационные вопросы в должности первого заместителя будет Максим Рыженков - Президент заметил его организаторские способности и энергию. Прежде в ранге помощника он отвечал перед Главой государства за весь спорт в стране. Но главное - Александр Лукашенко анонсировал реформу для ключевого органа в системе госуправления - Администрации Президента. Вся оптимизация и дебюрократизация должна начинаться с этого политического штаба. Эксперты увидели в этом сигнал для всей вертикали - работать по старинке не получится.

Кадровые решения затронули идеологический блок в Администрации Президента. От должности заместителя освобожден Игорь Бузовский. Часть полномочий и функций в этой сфере будет зоной ответственности пресс-секретаря Главы государства.

Новый руководитель и у службы безопасности Президента. Им стал Андрей Павлюченко, который имеет большой опыт работы в структуре и отличается, по мнению Александра Лукашенко, "железной" исполнительностью.