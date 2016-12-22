На неделе отметили День белорусского кино

18 Декабря 2016 21:43

Те, для кого фраза "Камера! Мотор!" - профессиональный сленг, накануне отметили праздник. День белорусского кино для режиссеров, актеров, операторов, сценаристов и зрителей - отличный повод подискутировать об экранном творчестве и пересмотреть избранное отечественной фильмографии.

В золотом фонде - картины "Лесная быль", "Альпийская баллада", "Люди на болоте", "Белые Росы", "Про Красную шапочку", "Приключения Буратино" и еще множество лент, на которых выросло не одно поколение. Но есть ли чем порадовать современное?

Главная кинофабрика "Беларусьфильм" в свои 92 находится на реконструкции. Хотя производство не остановлено, громкими премьерами национальная студия радует нечасто. Тем временем отечественные режиссеры не ждут помощи из госбюджета и самостоятельно воплощают свои идеи на экране. Как снять фильм на копейки? И о чем они - белорусские фильмы нового образца - прямо сейчас расскажет Инна Пилевич.

Пока молчит главная киностудия, белорусские режиссеры самостоятельно находят возможности реализации своих идей на экране. Так без опаски уступить Голливуду в предпраздничный прокат вышел фильм от режиссера-дебютанта Евгения Куренчанина. Первый белорусский фантастический детектив "Разум" демонстрируется сразу в 5 кинотеатрах столицы.

Амбициозный юрист создавал свой первый художественный метр, что называется, на голом энтузиазме. Рассчитывал исключительно на себя - написал сценарий, исполнял обязанности режиссера и продюсера. С киноидеей обошел от актеров Купаловского театра до спонсоров. Дебютанту удалось вдохновить людей участвовать в проекте на волонтерских началах. Сбережений из собственного кармана и финансовой и не только поддержки друзей хватило на 17 съемочных дней. Вопреки отсутствию как такового бюджета получилась фантастическая картина о возможностях перемещения сознания.

Будущего обладателя "Оскара" во Владе Сеньковой первой увидела мама. На, казалось бы, нереальную идею дочери дебютировать в кино были отданы сбережения в две тысячи долларов. Этих средств начинающему режиссеру хватило на реквизит, кинокорм и бензин до съемочной площадки.

Действо картины "Граф в апельсинах" разворачивается в деревне. По сюжету подростки празднуют день рождения на даче, веселье оборачивается испытанием после исчезновения младшей сестры одного из героев.

Практически идентичный сюжет разворачивался и с киногруппой во время съемочного процесса.

Съемочные будни оказались не последним препятствием. Оказалось, выполнить озвучку картины "на коленке" не получится. Нужны деньги. Еще 2 тысячи долларов были собраны благодаря краунфандингу - или проще народному финансированию через Интернет. Сегодня это один из самых популярных способов поиска денег для съемок

Неравнодушные сбросились на финальные работы над картиной "Граф в апельсинах" и в знак благодарности были включены в титры. В продюсерскую компанию за поддержкой режиссер не обращалась принципиально.

За возможность снимать кино Игорь Чищеня не побоялся лишиться прав на собственный фильм.

Молодой режиссер считает подобную сделку выгодной. Продюсерская техническая поддержка и постпродакшн помогли снять ленту "Счетчик счастья", посвященную чернобыльской трагедии. Первая игровая картина в фильмографии документалиста.

Взрастить будущих Хичкоков, Спилбергов, Скорсезе, Бессонов желает и Беларусьфильм. Национальная киностудия поможет снять первый фильм сразу пяти начинающим авторам. Их работы войдут в один экранный альманах, премьера которого запланирована на следующий День белорусского кино.

К финалу 2017 года планируется завершить и затянувшуюся реконструкцию национальной киностудии. Несмотря на большую стройку, на главной кинофабрике страны рабочий процесс не останавливается. Аренда введенных в эксплуатацию павильонов расписана на сезон вперед. Пока сами снимают мало, но продолжают поиск идей. Хотя Беларусьфильм утратил монополию, но не отказался от традиций и хорошего опыта. В то время, как на частной основе кино зачастую снимают любители. И их работы граничат с самодеятельностью. Тем не менее, публика не делит фильмы на созданные частниками и государством, не сравнивает бюджеты и не вникает в тонкости кинопроизводства. Зритель голосует покупкой билетов - именно так выражается мнение , достоин фильм "Оскара" или же "Золотой малины".