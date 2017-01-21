На неделе антидопинговое агентство Франции уведомило о невиновности четырех белорусских гребцов

22 Января 2017 21:15

К вопросу справедливости. Добиться сатисфакции за отстранение от главного старта четырехлетия. Национальный олимпийский комитет продолжает бороться за мужскую команду по гребле на байдарках и каноэ, которая из-за, мягко говоря, неоднозначного решения международной федерации пропустила Игры в Рио-де-Жанейро.

На неделе от антидопингового агентства Франции пришло уведомление о том, что четыре из пяти наших спортсменов, подозревавшихся в употреблении запрещенных препаратов, не виновны.

Остается Максим Петров. У него небольшое превышение по мельдонию, но даже здесь есть научное объяснение. Белорусская сторона надеется на позитивное решение международного арбитража в швейцарской Лозанне 27 января.

А после рассчитывает наказать Международную федерацию каноэ по всем юридическим нормам. Спортивную же злость наши атлеты смогут реализовать в августе на чемпионате мира. К этому времени дисквалификация в любом случае закончится.