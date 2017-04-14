Храм двух конфессий

16 Апреля 2017 21:50

Христос Воскрес!", "Воистину воскрес!" - сакраментальные слова в эти минуты звучат во всем христианском мире. И даже погода, кажется, в такой день была благосклонна - на несколько часов озарила небо солнечным светом. Будем верить, что это хороший знак!

Благодатью и радостью наполнены сердца верующих, воздух окутан ароматом свежеиспеченных пасхальных куличей. В храмах на протяжении дня проходили праздничные богослужения. Символично, что в этом году Пасху в один день отмечают все конфессии - общее радостное событие для православных, католиков и протестантов. В последний раз это происходило три года назад. А следующее такое совпадение - лишь в 25 году.

Но календарная разница никогда не была поводом для разногласий в нашей стране. На белорусской земле с давних времен в мире и понимании живут люди разных национальностей, убеждений и вероисповеданий. Одним из ярких примеров белорусской толерантности является деревня Березовка в Витебской области. Там православные и католики молятся в одном храме. О духовном доме, где не делят на своих и чужих, прямо сейчас расскажет Инна Пилевич.

В этом приходе одни верующие крестятся слева направо, а другие наоборот - справа налево. Духовенство на молитвенных жестах внимание не сосредотачивает, прихожан не исправляют и не переучивают. Все же Бог единый как для западной, так и восточной конфессии.

Формально этот храм считается костелом, однако на входе верующих встречает знак единения. Вот этот символ христианства близок как католикам, так и православным. С одного корня вырастают сразу два креста, после расходятся и опять соединяются горизонтальной перекладиной.

На своих и чужих верующих не разделяют в костеле Матери Божьей Остробрамской. Святыня размещается в деревне Березовке Докшицкого района. Долгое время небольшой городок на Витебщине был, можно сказать, забытый Богом - без храма. Верующие собирались на молитву в непредназначенном для этого месте. Но в 2003 году католическая община обратилась к местной власти с просьбой передать им бесхозное здание - бывшую колхозную контору.

Здание в самом центре Березовки упорядочивали всей деревней под руководством отца Марека. Монаху ордена Капуцинов помогали убирать как костел, так и территорию вокруг местные жильцы, независимо от вероисповедания. Поэтому решили сделать святыню своей для всех. Все же большая часть населения деревни православная. А ближайшая церковь находится почти в 10 километрах от Березовки. Верующие не всегда могут преодолеть такой длительный путь.

Слева от алтаря - крест католический, справа - православный. В Березовском костеле почитают святых обеих конфессий. Так, здесь висит икона православного святого Серафима Саровского, а также Евфросинии Полоцкой, которую почитают и западные, и восточные христиане.

Березовский костел облюбовала местная детвора. Ходят сюда не только на мессу, но и в религиозную школу. Независимо от принадлежности к конфессии, здесь учат основам веры христиан - молитвам, заповедям.

Божий дом еще и культурный центр. Одно из самых значимых событий для деревни с населением в 226 человек - праздник урожая в начале осени. К святыне съезжаются гости из соседних Крипуль, Гнездилова, Докшиц. После месс у костела организуется концерт и полевая кухня.

В планах прихода найти спонсоров, чтобы отреставрировать пивоварню Свенторжецких 19 столетия. Тем самым желают привлечь туристов и организовать отдых для местных. Хотя уже и сегодня про Березовку знают далеко за пределами. Костел с двойным крестом едут паломники, здесь венчаются и крестят детей верующие Минска и Москвы.