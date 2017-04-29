"Мотосезон-2017" официально стартовал в Беларуси

30 Апреля 2017 21:35

Последние апрельские дни в нашей стране уже который год наполняются ревом моторов. Те, кто разделяет дух свободы, скорости и увлечения легендарным Харлеем по традиции открывают мотосезон. Причем, грандиозным и во всех смыслах шумным праздником.

Здесь не только мотолюбители из Беларуси. Принять участие в брутальном заезде приехали байкеры из десяти стран ближнего и дальнего зарубежья. С каждым годом, кстати, их становится все больше. Мотоколонна в этот раз проследовала от Кургана Славы до Дома футбола. Праздничная программа продолжается и в эти минуты.

О самых интересных и ярких моментах расскажет Юрий Шевчук.

Еще задолго до старта мероприятие было понятно, что грядет что-то грандиозное. Только вдумайтесь: в прошлом году на закрытии мотосезона в колонне ехало около 4 тысяч байкеров, причем 3 тысячи - это гости из-за границы. И этот год не стал исключением. Пока оценивать весь масштаб и количество собравшихся мотоциклистов можно лишь на глаз, но уже точно известно, что на открытие мотосезона в Беларусь приехали гости из 10 стран.

Россия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия - это далеко не полный список стран, откуда в этом году приехали байкеры. Сами гости признаются, что открытие и закрытие мотосезона "по-белорусски" уже стало узнаваемым брендом по всей Европе. Поэтому приехать в Минск не против любой уважающий себя владелец железного коня. Например, Игорь, приехал из Москвы. На его счету сотни байкерских слетов. Мужчина откровенно признается, что на таком высоком уровне открытие сезона проходит мало в каких странах.

Для каждого из них байк - это не просто средство передвижения, а настоящий смысл жизнь. Тяжелая музыка, кожаный костюм, очки и шлем, на который обязательно нанесен талисман. И самое главное - неповторимый звук. Все это не просто атрибуты, сопровождающие в пути, а настоящая философия байкерского движения.

Еще свежа в памяти встреча байкеров, которая прошла у Кургана Славы в прошлом году. Белорусское закрытие мотосезона-2016 доказало, что наша страна в ТОПе байкерского движения. Международный фестиваль Harley-Davidson собрал более трех тысяч мотоциклистов со всего мира. Тогда мероприятие посетил и Президент. Александр Лукашенко во главе колонны из нескольких тысяч мотоциклов проехался от Кургана Славы до столичного Дворца спорта.

А это уже старт колонны в этом году. В полдень около 4 тысяч мотоциклов выдвинулись в сторону Минска. Перекрытое движение по всему маршруту следования и сопровождение дорожной милиции. Белорусские байкерские слеты уже давно перестали быть стихийными нашествиями. Соблюдение правил дорожного движения - в приоритете. Оно и не удивительно, ведь среди почетных гостей и министр внутренних дел, который уже третий год приезжает сюда отнюдь не на автомобиле.

Меньше чем через час колонна подъезжает к площадке возле Дома футбола. Именно это место в этом году стало авансценой, где развернулось грандиозное действо под названием HOG Spring Challenge. Но громкая музыка и клубы дыма от горящей резины - это не единственное, что связывает всех этих людей. Одна из основных целей мероприятие - привлечь внимание к проблеме безопасности движения, в том числе и с участием мотоциклистов.

Еще одной отличительной чертой байкерских слетов под грифом "BY” является то, что они ориентированы не только на мотоциклистов, но и на обычных "пешеходов". На этот раз на площадке возле Дома футбола для гостей было организовано 10 зон отдыха. Всех участников и зрителей ожидала масса конкурсов и приятных сюрпризов: шоу-российских мотофристайлистов,

показательные выступления "Харлеев", мастер-класс от самых сильных людей страны, соревнование между байкерами за звание самого спортивного мотоклуба СНГ, и все это под музыкальное сопровождение от звезд белорусской эстрады.

А в этом году организаторы хотят выйти на новый уровень и побороться за проведение общеевропейского фестиваля HOG Rally. Это еще больше гостей из-за границы и отличная реклама для Беларуси на международном уровне. Такие амбициозные планы легко объяснимы – в следующем году марке Harley-Davidson исполнится 115 лет, и таким образом белорусские поклонники планируют выразят свой респект этому легендарному бренду.