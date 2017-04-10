9 Апреля 2017 21:20

К тревожным мировым новостям. Причем, судя по всему, каждый день этой недели отмечен взрывами. Вот и воскресенье не стало исключением. На этот раз Египет. Мощный взрыв прогремел у церкви в городе Танта. Погибли более 20 человек. Десятки ранены. Примыкающий к храму район оцеплен полицией. По данным стражей порядка, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Отметим, сегодня египетские христиане празднуют Вербное воскресенье. В местных храмах традиционно собирается много людей.