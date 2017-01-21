Мировой экономический форум о мировой финансовой несправедливости

22 Января 2017 21:12

В то время как бедные дети разных народов бегут в Европу, посреди Западной Европы, в швейцарском Давосе, никуда не спеша прошел очередной Всемирный экономический форум.

Кстати, доброй это традиционное сведение счетов богатых считают далеко не все. Например, "рупор глобального капитала" - журнал "Форбс" - открыто назвал доклад открытия "ежегодным скулежом". Итак, по подсчетам "Оксфам", вот эта великолепная восьмерка финансовых тузов сегодня имеет большее состояние, чем беднейшая половина населения нашей планеты. Шесть американцев, мексиканец и испанец настолько быстро "идут к успеху".

В начале десятилетия финансовый вес беднейших 50% землян равнялся совокупному весу почти четырех сотен толстосумов. Потом двухсот. Потом кризис разрастался, и, как в пословице: пока толстый сохнет - худой сдох… Не буду ее произносить - грустная какая-то пословица. Особенно, если учесть, что процент богатых и бедных все эти годы рос за счет уменьшения процента так называемого среднего класса.

А вместе с этим, естественно, росла мировая финансовая несправедливость. То есть - глубина той пропасти между очень богатыми и бедными, в которой мультимиллионер и мультгерой американец дядюшка Скрудж, похоже, и хранит свои капиталы. Глеб Лавров о финансовом вопросе в Давосе.

Год Петуха, едва стартовав на мажорной, наверное, ноте дал нам всем и сразу понять у кого денег куры не клюют. Заодно нашелся и ответ на загадку, ну почему все так происходит. Вот только разгадка, оказалось, выеденного яйца не стоила. Яйца кур не учат, и нам было давно понятно, что куры просто не могут склевать столько денег. Сколько нажили непосильным перепроизводством миллиардеры из списка ударников капиталистического труда, озвученного в швейцарском Давосе британскими учеными из "Оксфам". Озвученного прямо накануне нынешнего Всемирного экономического форума. Правда, беднейшей половине человечества, всем трем с лишним миллиардов лишних ртов такую гору денег тоже оказалось не съесть. По другой причине.

Просто и об этом тоже говорили в Давосе, конъюнктура рынков такова, что провал между самыми богатыми и почти всеми остальными в последние годы все больше проваливалась. То есть - жирные подарки к Году Петуха, как, впрочем, и раньше, получали лишь те, кто хорошо кушал. А остальным цыпляткам - уже давно записанным в непослушные дети глобализации - оставалось, разве что как курочкам, по зернышку клевать. В куриной лапой нацарапанных цифрах эта давосская диспропорция выглядела так: на ноль процентов выросли доходы беднейшей половины Земли за последние 30 лет. В то же самое время как 1 богатый процент нарастил свои и без того сверхприбыли на 300 процентов.

Причем в этой ситуации даже не главное сколько. Важно как лучшие люди и фирмы мира получали те самые "свои миллионы". По данным "Оксфам", за счет ухода в офшоры, кумовства на местах и повсеместной коррупции, главные фирмы и люди либо не платили ничего вовсе, либо снижали свои издержки механизмами налоговой оптимизации, которые слишком сложны и дороги, чтобы быть доступными остальным. Так продвинутая прогрессивная и новаторская американская компьютерная фирма "Эппл" отчисляла Европе 0,005 процента доходов в виде налогов с тамошних производств. Огрызок от яблока. А выплаты странам третьего мира и вовсе были курам на смех.

Немудрено, что в этой ситуации жареный петух рано или поздно должен бы кого-нибудь клюнуть. Беженцы от голода и нищеты догнали и перегнали по числу беженцев от войн. А в странах, куда все эти люди плотными рядами бегут, стремительно редеющий средний класс стал массово голосовать за популистов и радикалов. Обобщие подозрения, что недовольные готовы пустить красного петуха уже в мировом масштабе, известный либерал Анатолий Чубайс, сказал:

Кстати, и об этом тоже было в Давосе, с 2009-го положение с финансовой несправедливостью все время только ухудшалось. В общем, насыщенный такой форум получился. Хоть миллиардер-популист Трамп, избранный на волне недовольства политикой, устраивавшей миллиардеров, на него не приехал.