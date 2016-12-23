25 Декабря 2016 21:35

Минувшая неделя выдалась, наверное, самой черной в этом году. Посудите сами - крушение Ту-154 и инцидент с российским Ил-76 в Якутии, череда отравлений суррогатным алкоголем в Иркутской области - более 70 человек погибли, жуткое, в прямом эфире, убийство российского посла Андрея Карлова в Стамбуле и, конечно, теракт в Берлине - фура с террористом въезжает на рождественскую ярмарку и убивает 12 человек.

Два последних происшествия, несомненно, окажут влияние на мировую повестку в наступающем году. К примеру, нападение на российского дипломата в Анкаре только сблизило Россию и Турцию на антитеррористическом поле. А циничная атака на гостей рождественской ярмарки в Берлине может лишить Германию звания самой привлекательной страны для беженцев. После ЧП в столице ФРГ канцлер Ангела Меркель фактически признала провал миграционной политики. Сюжет международного обозревателя Юрия Козлова.

Четверг. 10 утра. Москва. В здании российского МИД на Смоленской площади начинается церемония прощания с послом Андреем Карловым. В гражданской панихиде участвует высшее руководство страны, коллеги и, конечно же, родственники дипломата. Отпевает посла лично Патриарх Кирилл. Когда-то он венчал Карлова и его супругу. Похоронят на Химкинском кладбище с воинскими почестями. Указом президента посол в Турции посмертно удостоен звания Героя России, а его имя выгравировано на мемориальной доске в здании МИД рядом с именами других сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебных обязанностей. Андрей Карлов в этом списке 11-й.

Вечер понедельника. Анкара, Турция. Посол Карлов выступает на открытии фотовыставки. Внезапно один из охранников достает пистолет и стреляет в спину дипломату. Молодой человек кричит, что Аллах велик, а убийство посла - это месть за российскую помощь сирийскому правительству.

Всего из тела погибшего дипломата извлекли 9 пуль. Террорист был ликвидирован правоохранителями. Они пытались взять преступника живым, но в какой-то момент полицейским показалось, что под пиджаком у злоумышленника спрятана бомба. Взрывного устройства у преступника в итоге не оказалось. При себе у него нашли несколько запасных обойм и полицейское удостоверение.

Кто именно стоял за организацией громкого убийства - еще предстоит выяснить. Расследованием преступления занимается совместная турецко-российская группа. И Москва, и Анкара заявили, что произошедшее не должно бросить тень на отношения между двумя странами, которые только начали налаживаться после прошлогоднего обострения.

Мировое сообщество единогласно осудило нападение на сотрудника дипмиссии. Соболезнования родным и близким погибшего и слова поддержки российскому президенту направил белорусский лидер Александр Лукашенко.

А глава МИД нашей страны Владимир Макей спустя считанные часы после ЧП провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым.

Слова поддержки российским властям и заявления с осуждением теракта звучали с трибуны Совбеза ООН, из европейских столиц, Вашингтона…

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: "Я, как и многие, чувствую глубокое негодование из-за того, что госслужащий убит при исполнении своих обязанностей. Причем настолько трусливым и вызывающим презрение способом"…

Томас Де Мезьер, министр внутренних дел Германии: "Турция очень сильно пострадала от терроризма. Если в чем-то позиции Берлина и Анкары отличаются, то, что касается терроризма, здесь мы едины: искоренить это зло необходимо общими усилиями".

Впрочем, для европейцев теракт в Анкаре отошел на второй план уже спустя пару часов после убийства Андрея Карлова. Вечер понедельника. Берлин. Угнанный грузовик врезается в толпу людей на рождественской ярмарке. Под колесами фуры гибнут 11 человек. Тело еще одного - водителя-поляка - позже найдут в кабине. Момент атаки заснял видеорегистратор проезжающей мимо машины.

Подозреваемый в совершении нападения - выходец из Туниса Анис Амри - бежал, но был застрелен несколькими днями позже в Милане. Казалось бы, дело закрыто. Но в нем все еще остается много темных пятен. Выйти на Амри удалось после того, как в кабине угнанной фуры нашлись документы на его имя. Это как минимум странно. Год назад - после терактов в Париже, которые унесли 130 жизней, полицейские также нашли на месте преступления паспорт одного из предполагаемых джихадистов. Впоследствии выяснилось, что документ был поддельным. Еще один вопрос - к европейским службам безопасности. Предотвращать подобные атаки крайне сложно. Но о личности Аниса Амри спецслужбам было известно очень много - он сидел в итальянской тюрьме, интересовался взрывчаткой. Летом получил отказ в получении убежища в ФРГ, но так и не был депортирован.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Всем нам трудно принять, что это преступление было совершено человеком, который просил убежища и защиты в Германии. Это крайне отвратительно по отношению ко многим немцам, которые помогают беженцам и делают все, чтобы такие люди как можно быстрее интегрировались в наше общество".

Фактически слова Ангелы Меркель можно трактовать как признание существующей миграционной политики провальной. Федеральный канцлер уже заявила, что темпы депортации нелегалов будут ускорены, а само количество депортируемых увеличится.

После трагедии в европейских столицах вновь усилили меры безопасности. В местах массового скопления людей начали устанавливать бетонные заграждения. Их, к слову, должны были смонтировать еще после июльского теракта в Ницце, когда такой же грузовик с выходцем из Туниса за рулем въехал в толпу людей на Английской набережной. Тогда жертвами мигранта-джихадиста стали 86 человек.