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Минск впервые в истории принимает чемпионат мира по муай-тай
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7 Мая 2017 21:48

Минск впервые в истории принимает чемпионат мира по муай-тай

Уходящую неделю вполне можно назвать спортивной. Более 600 спортсменов из 64 стран мира. Минск впервые в истории принимает чемпионат мира по муай-тай. На протяжении семи дней во Дворце спорта звучит специфическая музыка, под которую на ринге лучшие бойцы муай-тай определяют сильнейших в разных весовых категориях. К форуму в Минске приковано особое внимание Международного олимпийского комитета. Не исключено, что именно белорусский старт откроет дверь этому виду спорта в олимпийскую программу. С конца прошлого года муай-тай включен в список претендентов. На прошлом чемпионате мира в Швеции белорусы в общекомандном зачете уступили только родоначальникам этого вида спорта — тайцам, завоевав в общей сложности 10 наград, половина из которых золотые. У себя на родине хозяева, которые считаются одними из мировых фаворитов тайского бокса, намерены взять реванш и стать лучшей сборной по итогам турнира. Удастся ли это сделать — станет известно уже в пятницу.

 

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