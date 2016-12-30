Международные високосные потрясения - 2016

1 Января 2017 21:29

Есть в этом какая-то грустная ирония судьбы - пока миллиарды хозяек гадают, какому блюду на столе места не хватит, в то же мгновение миллионы матерей не знают, как прокормить собственных детей. Проблема голода в мире в ушедшем году не стала менее острой. И прогноз не самый лучший, если взглянуть на цифру года. 1 триллион 670 миллиардов долларов - столько денег в 2016-м потратили государства планеты на вооружение. В абсолютных лидерах США – на них приходится почти 40 процентов этой суммы. Только вдумайтесь, полтора с лишним триллиона – огромные деньги. За них можно кормить всех голодающих планеты на протяжении ста лет.

И, к сожалению, все идет к тому, что мировые расходы на оборону будут расти и дальше. Избранный президент США Дональд Трамп отметил на днях, что ядерный потенциал его страны необходимо срочно увеличивать. Это, естественно, потребует новых вливаний. Причем, не только от американских налогоплательщиков. Отвечать на увеличение американского ядерного арсенала также придется Китаю и России.

Впрочем, несмотря на такие воинственные заявления, Трамп вполне достоин звания "миротворец года". Человек, которого избрали президентом крупнейшей державы, скорее, не благодаря, а вопреки, не устает напоминать американцам, что США слишком долго были мировым жандармом, и политику вмешательства в дела других государства пора прекращать. Именно с Трампом многие аналитики связывают прогресс в деле сирийского урегулирования. Антиправительственные формирования в этой стране оказались без поддержки – моральной и материальной. В итоге сирийским войскам и их российским союзникам удалось освободить Алеппо. Город был в осаде четыре года. Теперь самое время зажать в тиски "Исламское государство".

И сам сирийский конфликт, и события, им спровоцированные, весь годы были в топе новостей. Это и полчища мигрантов, которые продолжают прибывать в Старый Свет с пылающего региона, и Великобритания, отгородившаяся от них Брекситом, и искры радикальных настроений, которые долетели с ближневосточного пожара до Европы. Брюссель, Ницца, Берлин – три самых громких теракта уходящего года унесли в общей сложности более 130-ти жизней. Чувство собственной безопасности – главная ценность года. От предательских ударов радикалов не застрахован никто. Один из последних примеров – коварное убийство российского дипломата Андрея Карлова в Турции.

С Сирией пусть косвенно, но тоже связана еще одна трагедия, произошедшая в Рождество, 25 декабря. Лайнер российского Министерства обороны, летевший на авиабазу Хмеймим, потерпел крушение в Черном море. На борту самолета находились 92 человека: экипаж, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка – та самая Доктор Лиза, а также оркестр и хор ансамбля Российской армии имени Александрова. Музыканты летели в Сирию, чтобы дать там новогодний концерт и исполнить свою самую известную композицию – "Священную войну".

Так хотелось хотя бы встретить Новый год хорошими новостями и надеяться, что все страшное останется в високосном 2016-м. Но увы. Это кадры нападения на ночной клуб в Стамбуле. Запись разместил пользователь в Твиттере. На видео запечатлен мужчина, на подходе к дверям ночного заведения открывающий огонь по прохожим. После этого один человек упал на дорогу. Пытаясь найти спасение, некоторые люди убегают прямо в клуб, однако туда же устремляется террорист. Итог стрельбы в здании чудовищен - четыре десятка погибших. Среди них иностранцы. Десятки раненых. Спецслужбы Турции сейчас ищут убийцу. Данных о пострадавших в клубе белорусах в посольство нашей страны в Турции не поступало. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в теракте.