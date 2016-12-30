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Международные скандалы и разочарования
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1 Января 2017 21:35

Международные скандалы и разочарования

Настраиваясь на новый год, вспоминаем то, что мир так активно обсуждал в году ушедшем. Скромность или высокомерие? Культурное достояние человечества или дворовое искусство? Нобелевский комитет удивил в уходящем году поклонников литературы, вручив премию в этой области Бобу Дилану – рокеру и поэту. Сам Дилан, в свою очередь, удивил Нобелевский комитет, не отвечая на его звонки и решительно отказываясь принимать поздравления и давать интервью. Лауреат не приехал даже на традиционный Нобелевский банкет. Скандал, да и только!

 

 "Времена, они меняются", – пел Боб Дилан в одной из своих культовых песен. А вот тяга к легким деньгам, похоже, вечна. В оффшорных зонах хранится 32 триллиона долларов. Именно с оффшорами связан крупнейший финансовый скандал 2016-го – "панамагейт".  В результате хакерской утечки стали известны имена людей, которые в разное время уходили от денежных обязательств перед своей страной с помощью налогового рая. В списке оказались 12 действующих и бывших глав государств, известные спортсмены, звезды Голливуда. На фоне скандала исландский премьер  совершил "побег года", сбежав от журналиста, задавшего неудобный вопрос про оффшоры политика.

 

Но это в Исландии. А в Украине стали известны победители игры "Кто хочет стать миллионером". В ходе ноябрьской кампании по электронной описи имущества украинских политиков выяснилось, что одни только украинские нардепы задекларировали около полумиллиарда долларов наличными! Или в среднем по миллиону на каждого депутата. Соседи шутят: е-декларации - когда твои мечты сбываются у кого-то другого.

 


А вот с европейской мечтой как-то не задалось. На исходе года Брюссель официально заявил, что 29-й в большой европейской семье - лишний. По требованию Нидерландов, которые на референдуме проголосовали против ассоциации с Украиной, само соглашение об ассоциии было урезано до неприличия. Не осталось ни финансовой помощи, ни гарантий безопасности, ни права на работу в ЕС, ни даже перспективы вступления. В итоге Киев не получил ни одного бонуса из обещанных Евросоюзом во время Майдана. Под вопросом остается и отмена шенгенских виз.


 

 

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