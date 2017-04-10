9 Апреля 2017 21:44

От техники к дорогам, по которым она перемещается. Местную транспортную сеть ожидает серьезная модернизация. Причем, речь не о далеких планах, а о задачах на ближайшие годы. О необходимости проанализировать проблемы в дорожной сфере Президент обращал внимание еще во время открытия второй кольцевой в декабре. В последнее время большое внимание уделялось развитию республиканских трасс, поэтому состояние местных дорог не должно отходить на второй план.

Да… Ведь это ни много ни мало 71 тысяча километров транспортных артерий, связывающих между собой 23 тысячи населенных пунктов, и именно по этим дорогам в магазины доставляют продукты, люди ездят на работу на предприятия и в СПК, на отдых в санатории. При этом, по оценке Минтранса, более 6-ти тысяч километров покрытия в Беларуси требуют неотложного ремонта.

Итак, какие задачи были озвучены на этой неделе. Во-первых, финансы: местные власти часто жалуются на нехватку средств. В связи с этим решили со следующего года деньги с "дорожного сбора" перераспределять между республиканским и местным бюджетом 50 на 50, а не 61 на 39, как было раньше. Всего на приведение в порядок дорог выделят 900 миллионов рублей. Во-вторых, планирование. Главные критерии, по-прежнему, - эффективное использование средств, грамотные технические решения и хозяйский подход. План действий по реконструкции местных артерий дополнит госпрограмму развития дорог.

В документе пропишут подробный перечень трасс, которые необходимо привести в порядок, четкий план работ и их стоимость. Вплоть цены ремонта квадратного метра для каждого типа покрытия.

И, в-третьих, конечно, технологии. Необходимо соблюдать стандарты качества и действовать от жизни. Ответственность за реконструкцию - на губернаторах, контроль - за профильными министерствами и госконтролем. Президент также проанонсировал, что осенью в регионах оценит обновление дорог разных категорий - от сельской до республиканской.