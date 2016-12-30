1 Января 2017 21:05

Когда чужая мечта становится собственной. А ее воплощение дарит надежду и окрыляет. В эти рождественские и новогодние дни политики, бизнесмены и просто неравнодушные люди стали волшебниками для тысяч юных белорусов. Марафон добрых дел, или Акция "Наши дети".

Рассказывает Илона Красутская. Когда тебе всего 5 или ты только переступил порог средней школы, впору загадывать простые желания: сладости, куклы, конструкторы под елкой. И даже они (особенно, когда дом - полная чаша и рядом родные) принимаются как должное. Но для кого-то обыденный сценарий - самая заветная мечта. Мечта тех, кто лишен идиллии. Слишком быстро становишься взрослым, когда с рождения тебя в прямом смысле не носят на руках. Отвлечься от совсем недетских раздумий тем, кто в силу различных причин не сможет встретить новогодние и рождественские праздники вместе с семьей, помогает марафон добрых сердец. Это второе неофициальное название акции "Наши дети".

За два десятилетия благотворительного марафона тысячи малышей поверили в новогоднее чудо. Их желания исполнились, но не по велению волшебной палочки, а по зову сердец. Многие стали взрослыми и сами продолжили добрую миссию. А люди из телевизора, которые их вовремя поддержали, - политики, бизнесмены - стали примером и помогли выбрать правильную путевку в жизнь.

Вопросы воспитания детей в Беларуси Александр Лукашенко держит на личном контроле. Глава государства никогда не оставался в стороне от проблем подрастающего поколения. И несмотря на особенно плотный график в последние недели уходящего года, время для малышей, которые остались без родителей, находит всегда. Кульминация акции "Наши дети" - Главная новогодняя елка страны - еще ни разу не обходилась без участия Александра Лукашенко, ведь появления на сцене Президента малыши ждут, пожалуй, больше, чем главных сказочных персонажей.

Дарить внимание и заботу - это уже традиция семьи Лукашенко. В этом доме нет своих и чужих, друг для друга все самые родные и близкие. Это заметил и помощник Президента по национальной безопасности. Со своей большой семьей Виктор Лукашенко приехал в агрогородок Городец Шкловского района. Для ребят сладости, любимые игры, их родителям – подспорье по хозяйству, в подарок бытовая техника. А после чаепитие в праздничной и одновременно семейной атмосфере.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности:

"Мы всегда с удовольствием приезжаем в такие семьи. Для нашей семьи это уже стало такой доброй традицией. Все наши детки это мероприятие любят. Все с удовольствием всегда приезжают. Самый маленький еще немножко стесняется, но тем не менее для нашей семьи это большое событие. Очень важно, что эти мероприятия проходят, очень важно нам, взрослым, заботиться о детях. Это же наше будущее".

В жодинском приюте немноголюдно. На празднике лишь 14 детей. На протяжении вот уже пяти лет здесь работает реабилитационная программа. Ребят в трудной жизненной ситуации из семей не забирают, а оказывают помощь и им, и их родителям. Поэтому еще 15 воспитанников центра свои новогодние подарки получат дома. Но для тех и других есть и общий подарок от председателя Президентского спортивного клуба. Дмитрий Лукашенко со своей семьей не торопился уезжать. Было видно: стремились оставить здесь побольше внимания и заботы. Ведь дети как никто другой чувствуют и этот неподдельный интерес.

То, что чудеса случаются, если в них сильно верить, знают и воспитанники Улуковской вспомогательной школы-интерната. Поздравить с наступающими праздниками их приехал и Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. Душевные разговоры, улыбки. Исполнилась и долгожданная мечта поколения next. В подарок от руководителя главного медиахолдинга страны компьютеры.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Эти ребятишки рады простому вниманию. Они уверены в том, что их не бросят, что они нужны, что их любят. И это самое главное. Это большое счастье. И, конечно, тот педколлектив, который здесь работает, – это люди, которым нужно низко поклониться. А в канун праздника очень хочется, чтобы все мечты этих детишек сбывались. И педагогов тоже, потому что эти люди служат великому делу".

Особую теплоту нашим детям дарят не только в преддверии новогодних и рождественских праздников, но и перед стартом учебного года. Это и ставшая традиционной акция “Соберем портфель первоклассника”, когда вся страна готовит к школе малышей из многодетных семей и тех, кто остался без родительской опеки.

Повышенное внимание необходимо не только юным белорусам. Нуждаются в заботе и люди пожилого возраста. Позвонить, проведать - словом, дать понять, что мы помним, мы не равнодушны.

Воодушевляющие слова так важны для постояльцев Николаевщинского дома-интерната. Пенсионеры, инвалиды, круглые сироты - три сотни непростых судеб. Многие пережили войну и концлагеря, кто-то успел похоронить детей. Приезд Главы государства за день до 2017-го сделал наступающий Новый год особенным.

На протяжении вот уже 37-ми лет для многих из них этот дом как родной. Среди жильцов дома-интерната люди разных профессий. Кто-то в прошлом строил атомную станцию, кто-то был летчиком, кто-то бухгалтером. Здесь почти все уже одиноки, многие прикованы к постели – без помощи государства этим людям пришлось бы чрезвычайно трудно.

В доме-интернате доступна и услуга "Социальная передышка". Например, если нужно сделать ремонт или уехать в отпуск, пожилых родственников можно оформить в учреждение на платной основе на срок от месяца до полугода.

На столе все самое вкусное. И только для них по спецзаказу новогодний торт от личного повара Президента. А чтобы об этой теплой и душевной встрече осталось воспоминание, на память теплые пледы.

Уже после поздравлений и теплого разговора репортеры задали Главе государства несколько вопросов. В этом импровизированном общении прозвучали первые итоги года, которые подвел белорусский лидер.

Безусловно, обратили внимание журналисты и на серьезные кадровые перестановки. В декабре сразу три блока ключевых назначений. Новые министры образования, труда и социальной защиты. Экс-вице-премьер Наталья Кочанова, которая занималась в правительстве именно социальными вопросами, возглавила Администрацию Президента. А на ее место в Совмине назначен опытный Василий Жарко, на посту министра он продержался дольше остальных – 10 лет.

У республиканской акции есть и сокращенное название. Просто "Наши". Наши дети. Наши старики. С каждым годом к марафону добра присоединяется все больше неравнодушных. Ведь сделать так, чтобы на лице ребенка или пожилого человека засияла улыбка, не так уж и сложно. Просто подарите ему тепло и заботу.