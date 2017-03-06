Максим Густик взял серебро на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

5 Марта 2017 21:34

На мажорной ноте завершили розыгрыш Кубка мира и наши фристайлисты. На заключительном в сезоне этапе в Москве серебро взял Максим Густик. Для нашего лыжного акробата это второй подиум в сезоне. В декабре в китайском Бейда-Лейке Густик выиграл бронзу. А вот олимпийский чемпион Антон Кушнир старт пропустил по медицинским показаниям, но в общем зачете Кубка мира благодаря трем победам на предыдущих стартах занял третье место.

После Москвы фристайлисты переберутся в испанскую Сьерра-Неваду, где уже совсем скоро начнется главный старт сезона - чемпионат мира. Состязания среди лыжных акробатов запланированы на 9-10 марта.