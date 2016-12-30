"Макей - Лавров": анализ международных событий за год

1 Января 2017 21:31

Событий в мире, действительно, было много. Запомнятся они надолго. Но что же все-таки было главным в череде новостей? Мы не взялись определять это сами, а потому на сайте и в социальных сетях решили запустить голосование, чтобы понять, что вы считаете главным событием года. И прямо сейчас наши коллеги в проекте "Макей - Лавров" анализируют мнения и, возможно, попытаются ответить на самый сложный вопрос: почему все это в жизни планеты было? (видео).