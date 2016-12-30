Главный эфир
1 Января 2017 21:31
"Макей - Лавров": анализ международных событий за год
Событий в мире, действительно, было много. Запомнятся они надолго. Но что же все-таки было главным в череде новостей? Мы не взялись определять это сами, а потому на сайте и в социальных сетях решили запустить голосование, чтобы понять, что вы считаете главным событием года. И прямо сейчас наши коллеги в проекте "Макей - Лавров" анализируют мнения и, возможно, попытаются ответить на самый сложный вопрос: почему все это в жизни планеты было? (видео).
Другие новости
01.01.2017 21:42 / Главный эфир 25 лет независимости
01.01.2017 21:39 / Главный эфир Беларусь приняла Кодекс о культуре
01.01.2017 21:37 / Главный эфир Громкие скандалы сотрясали мировой спорт в 2016-м
01.01.2017 21:35 / Главный эфир Международные скандалы и разочарования
01.01.2017 21:33 / Главный эфир Потери года
01.01.2017 21:29 / Главный эфир Международные високосные потрясения - 2016
01.01.2017 21:26 / Главный эфир Продукты под маркой "Сделано в Беларуси" высоко котируются по всему миру
01.01.2017 21:24 / Главный эфир Беларусь в рейтингах
01.01.2017 21:22 / Главный эфир Политический диалог прокладывает дорогу торговле
01.01.2017 21:20 / Главный эфир Сильные мира сего в рейтингах
01.01.2017 21:18 / Главный эфир О сенсациях года в исполнении отечественных программистов
01.01.2017 21:15 / Главный эфир Главные политические события в Беларуси в 2016 году
01.01.2017 21:12 / Главный эфир Что нового с нового года
01.01.2017 21:10 / Главный эфир Премьеры года
01.01.2017 21:05 / Главный эфир Марафон добрых дел
01.01.2017 21:01 / Главный эфир Белорусы и мир встретили Новый год
25.12.2016 21:47 / Главный эфир Минская Кальвария - место молитвы и памяти
25.12.2016 21:45 / Главный эфир В Беларуси появится черный список болельщиков
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)