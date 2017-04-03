2 Апреля 2017 21:21

Миграция стала катализатором нынешних проблем ЕС. Миллионы беженцев с Востока евроколосс на своих плечах вынести уже не смог. Как итог - расколотая Европа. И теперь уже точно отдельная Великобритания. Точка невозврата пройдена. Лондон официально запустил Брексит. В ближайшее время местным парламентариям предстоит обновить или полностью переписать около 20 000 законов. А бизнесу - подготовить планы на случай самого плохого сценария, так называемого жесткого Брексита, если в Брюсселе решат наказать мятежное королевство по полной.

В ЕС выходу Великобритании из сообщества, естественно, не рады. Одни реагируют на ситуацию со стоическим спокойствием, другие, напротив, болезненно. К примеру, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на неделе, что Евросоюз поддержит стремление американских штатов к независимости, если президент США Дональд Трамп не прекратит публично приветствовать Брексит. Как решение 52% британцев изменит Туманный Альбион и Европу и что делать остальным 48%? Расскажет Юрий Козлов.

29 марта. День, который уже вошел в историю Европы. В среду британский премьер Тереза Мэй подписала официальное уведомление о Брексите. Письмо, в котором сообщалось о запуске Соединенным Королевством 50-й статьи Лиссабонского договора, было передано главе Евросовета Дональду Туску. Президент ЕС выглядел немного озадаченным и не скрывал огорчения.

Дональд Туск, председатель Европейского совета: "Вот оно... Шесть страниц. Уведомление от премьер-министра Мэй, запускающее 50-ю статью. Нет причины притворяться, что это счастливый день для Брюсселя или для Лондона. Тем более большинство европейцев и почти половина британцев выступают за то, чтобы мы были вместе".

Выводы из британского демарша в Брюсселе сделали сразу после нашумевшего референдума - он состоялся прошлым летом. В последние месяцы ЕС ужесточает правила приема мигрантов - они стали, пожалуй, главной причиной недовольства Лондона - и заявляет о намерении дать больше полномочий правительствам стран, которые не хотят тесной интеграции. У таких мер немало критиков. Одни говорят о расизме и кризисе гуманизма, другие опасаются, что после Брексита внутри ЕС сформируется новый союз - из богатых государств. Остальные окажутся на задворках.

Брайан Хоул, житель Дувра: "Очевидно, что миграция сыграла большую роль в этом, но дело не только в ней. Я люблю Европу, но я ненавижу супергосударство, в которое превращается ЕС. Я не хочу жить в супергосударстве. Я хочу, чтобы каждая страна оставалась собой".

Наиболее вероятные кандидаты на выход - Нидерланды, Дания, Италия и Франция. В последней позиции евроскептиков особенно сильны. Референдум о членстве в ЕС - один из пунктов предвыборной программы кандидата в президенты Пятой республики Марин Ле Пен.

Какими будут условия Брексита, по-прежнему неизвестно. Пока стороны лишь обменялись своим видением повестки. Тереза Мэй настаивала на проведении параллельных заседаний - и по Брекситу, и по новым торговым договорам со странами сообщества. Но в ЕС заявили: утром развод, а вечером - разговоры о торговле.

Аднан Менон, политический аналитик, Королевский колледж Лондона: "Я думаю, большая часть времени в ближайшие два года будет посвящена скучным кулуарным переговорам между экспертами. Время от времени будут собираться главы государств, чтобы публично поругаться. Что же касается каких-то реальных мер, то говорить о них еще рано. Есть письмо Мэй, есть ответ ЕС. Сейчас европейские страны начнут переговоры о предмете переговоров, потом наверняка будут переговоры о начале переговоров…"

Дональд Туск, председатель Европейского совета: "Переговоры будут трудными, а иногда даже и конфронтационными. Нет никакого способа избежать этого. У Евросоюза нет и не будет цели наказывать Великобританию. Брексит сам по себе уже достаточное наказание…"

Пока Брюссель определил четыре фундаментальных принципа Брексита, с которыми в Лондоне по большому счету согласны. Это защита прав граждан, которые окажутся разделены границей, урегулирование правового положения компаний, соблюдение финансовых обязательств и сохранение мирного процесса в Северной Ирландии.

Несмотря на то что процедура Брексита займет не менее двух лет, британский и европейский бизнес уже тщательно к ней готовятся. Причем финансисты рассчитывают на худший сценарий - так называемый жесткий Брексит, это если Туманному Альбиону не удастся сохранить вообще никаких преференций на европейском рынке. В парижском деловом центре "Ла Дефанс" полным ходом идет строительство новых небоскребов. В лондонском Сити французы расклеивают объявления, переманивающие менеджеров в Париж. "Устали от тумана? Попробуйте лягушек!" - написано на постерах.

Что касается непосредственно денег, то пока эксперты называют две цифры: 10 миллиардов евро в год - сумма, на которую возрастут членские взносы 27 участников сообщества - и 60 миллиардов евро - это "алименты", которые Лондон выплатит Брюсселю. Отвечая на вопрос, почему Британия должна платить за развод, пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас привел следующий пример.

Маргаритис Схинас, спикер Еврокомиссии: "Это как будто ты пришел в паб с 27-ю друзьями и сказал, что ты ставишь всем по пиву. И поэтому ты не можешь просто взять и уйти посреди вечеринки. Сначала ты должен заплатить за пиво, которым всех угощал".

Кстати, о пиве. Брексит стал настоящим подарком для владельцев британских пабов. Число посетителей в последние дни просто зашкаливает. Сторонники развода устраивают тематические вечеринки с флагами Королевства и портретами королевы, противники запивают поражение. А еще в Лондоне уже несколько дней не утихают акции протеста - от многотысячных демонстраций до небольших, но забавных флешмобов. Вроде этого. Его авторы перепели хит Тома Джонса "Дилайла", заменив имя героини песни на "Тереза". "Зачем, Тереза? У нас больше нет сил терпеть..."

Манифестации проходят и в регионах. Сами британцы говорят, что помимо финансовых последствий, у Брексита есть три больших но: Гибралтар, Северная Ирландия и Шотландия. Первый опасается серьезного оттока капитала из-за появления границы с Испанией. Белфаст боится разрыва связей с Ирландской Республикой. Эдинбург же просто принципиально против развода и уже анонсировал новый референдум о независимости от короны.