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Логистика "Великого камня"
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14 Мая 2017 21:12

Логистика "Великого камня"

И еще один штрих, который характеризует важную роль нашей страны на маршруте нового Шелкового пути. Речь об индустриальном парке "Великий камень". На неделе здесь сдали под ключ торгово-логистический комплекс, бизнес-центр и складские помещения. Площадь 30 гектаров. Вложено 260 миллионов долларов. Построили за год.

Торжественную церемонию провели 12 мая. Ровно два года назад в этот день парк посетили Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Тогда будущий объект был только на макете. Сегодня же обретает реальные очертания. Большая стройка ведется совместными силами. Материалы преимущественно наши, архитектурные решения - из Китая, видимо для придания особого колорита зданиям.

Сейчас в "Великом камне" достраивают офисное здание. И начинают проектировать пожарное депо, поликлинику и жилые дома. Для удобства работников пустили и рейсовый автобус. Огромные планы и по расширению списка инвесторов - до конца года до 20 компаний. Сегодня в парке зарегистрировано 8 резидентов.

  

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