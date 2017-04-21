Легендарный прорыв

23 Апреля 2017 21:37

В Витебском регионе часть заработанных во время трудовой акции денег пойдет в том числе на продолжение реконструкции мемориального комплекса "Прорыв". Он был воздвигнут более сорока лет назад в память о подвиге партизан, которые, будучи окруженными врагами, предприняли отчаянную попытку прорыва. Их было 17 тысяч против 60-тысячной армии врага. Из кольца смерти им удалось вывести 15 тысяч мирных жителей. Хроника тех лет - в репортаже Марины Романовской.

Своими воспоминаниями участник легендарного прорыва Демьян Крупеня делится, сдерживая слезы. Когда писалась эта героическая страница Великой Отечественной, ему не исполнилось и двадцати. В годы войны Ушачи были центром партизанского движения Витебского региона.

Полоцко-лепельская партизанская зона - уникальное явление в партизанском движении Беларуси. На освобожденной от фашистов земле действовала советская власть, работали школы, типографии, мастерские. Непокоренный край охватывал огромную территорию, где располагалось более тысячи населенных пунктов. Оккупанты несколько раз пытались ликвидировать партизанский край. А события ночи с четвертого на пятое мая 1944 года вошли в историю как одно из самых кровопролитных сражений.

17 тысяч партизан против 60-тысячной армии врага, оснащенной танками и самолетами. Взятые в тесное окружение, партизаны предприняли отчаянную попытку прорыва. Пробив вражескую блокаду, они вывели из окружения 15 тысяч мирных жителей. Точное количество погибших неизвестно до сих пор.

В 1974 году в память о подвиге партизан был воздвигнут мемориал "Прорыв". В Музее народной славы имени героя Советского союза Владимира Лобанка хранится фотография: в день открытия в море людей видна бронзовая фигура партизана.

Площадь мемориального комплекса более трех гектаров. И каждый сантиметр земли здесь помнит историю легендарного прорыва. Мемориал состоит из нескольких масштабных композиций: бетонные глыбы символизируют разорванное вражеское окружение, на плиты нанесены имена погибших.

Несколько лет назад мемориал решили реконструировать. Над обновлением работали сотни специалистов. Так место всенародной памяти выглядит сейчас. Открытие состоялось в День Победы.

После масштабной реконструкции обновился весь ансамбль мемориального комплекса. Появились и новые объекты - землянки. Они полностью иллюстрируют партизанский быт. Все задумки специалистов удалось осуществить в том числе и благодаря средствам, собранным на субботниках.

Пятого мая здесь собирается огромное количество человек, чтобы почтить память погибших. В этом году на территории мемориала впервые пройдет историческая реконструкция того самого легендарного прорыва, в котором мужество народа победило смерть и стало бессмертием.