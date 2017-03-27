Куропаты. Каким будет новый памятник

26 Марта 2017 21:43

Очередное напоминание о том, как важно сохранить мир. Тему Куропат на этой недели общественность и средства массовой информации вспоминали не раз. Федерация профсоюзов Беларуси заявила о новой инициативе - провести в урочище памятного места трудовую акцию. Чуть позже стало известно, что под Минском планируется построить мемориал.

Во время субботника представители Министерства культуры рассказали о специальном конкурсе, который уже объявлен. Художественную концепцию памятного знака творческие коллективы и авторы могут представить до 25 апреля, после каждый белорус сможет принять участие в обсуждении проекта. На его строительство уже начали собирать средства. Каким будет новый памятник, решать всем нам, но уже понятно, что вместо символа провокаций Куропаты должны стать общенациональным мемориалом.

К слову, свое видение нового монумента в Лиде во время общения с трудовым коллективом "Арвибелагро" озвучил и Глава государства.