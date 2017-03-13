Информационный шум вокруг фильма "Звонок другу"

12 Марта 2017 21:05

В социальных сетях звучат оскорбления и угрозы в адрес авторов фильма. Но обратите внимание - с выводами журналистского расследования согласился патриарх оппозиции Зенон Позняк. Призвал не ходить на акции и выразил уверенность, что там готовятся провокации. Вот некоторая подборка мнений, а порой и просто информационного шума вокруг фильма "Звонок другу".

Да, третий декрет не идеален, и этого никто не скрывает. Люди вышли, чтобы сказать о его недостатках, и тут же попали в разработку давно известных деятелей. Авторы расследования открывают занавес: теми, кто вышел на улицы, просто пользуются как пушечным мясом.

Итак, правда на поверхности, известны явки, пароли, а с ними спонсоры, методы работы и цели борцов из первых рядов. По идее, после таких убийственных оплеух ложатся на дно, ну, или в цивилизованном обществе пробуют объясниться. Но не тут-то было: лучшая защита - это нападение, и в защиту "героев" разворачивается целая кампания. Вот этих безымянных людей с закрытыми лицами. Это их идейные братья натворили дел у соседей, это их идейные братья (а может, и они сами - не разобрать, в балаклавах же) маршируют по столице страны, где сожгли Хатынь, с портретами бандеровцев. Оправдать тяжело, а потому уводим разговор в сторону. "Наша Ніва" цепляет отца отбывающего срок любителя поносить тротил Романова. Тот обещает скрутить голову бэтэшникам за обвинения в терроризме. Кто потом станет разбираться, что в фильме в терроризме Романова не обвиняли, - дело-то сделано. Громкий заголовок несколько дней красуется на главной странице. А внизу интервью маленьким шрифтом последней фразой совсем для "Нівы" плевая фраза: "Ну да, тротил у сына был". Впрочем, манипуляции не остались без внимания манипулируемых. Жульничество сразу просекли на форумах.

Не прокатило и здесь, а значит, беремся за экспертов фильма. Расчет, что уважаемые люди с серьезной репутацией откажутся от своих слов, не сработал. Вот попытка пообщаться с Владимиром Корниловым. Самое демократичное радио на свете - “Радио Свобода” - отрапортовало: украинский политолог от комментария уклонился. Позже выяснится - не уклонился. А вдобавок опубликовал свою переписку с просителями интервью в “Фэйсбуке”, где припомнил пропагандистам "Радио Свободы" и их связи с нацистами. Может быть, поэтому в названии "Радио Свобода" слово “свобода” официально берется в кавычки.

Фильм разбирали по косточкам, ловили блох, рассматривали стоп-кадры. И как бы невзначай выносили за скобки самое важное. Все как один сделали вид, что не заметили одного разговора, который открывает суть подковерных игр. Специально для тех, кто не хочет верить своим глазам и ушам, повторяем этот звонок другу.

Сейчас понятно, почему этих людей все реже можно увидеть вместе. Статкевич с товарищами Санникова окучивают столицу. Лебедько с Рымашевским и Губаревичем поехали в регионы. Вот Молодечно! Показательнейший пример, история которого уходит в начало недели. Президент проводит совещание по актуальным вопросам развития страны. Речь заходит об уличных акциях - имеют право, заявляет Александр Лукашенко, но без провокаторов. Установка местным властям - с людьми говорить прямо на площадях, проблемы решать. Цивилизованно, без оскорблений.

Так что же было в Молодечно? В Молодечно случилось то, в чем не сомневался никто, хоть как-то знакомый с раскрытым в расследовании закулисьем. Людей собрали на площади под предлогом декрета № 3. К собравшимся вышел глава райисполкома, пригласил выдвинуть представителей и пройти в здание исполкома, чтобы обсудить проблемы, которые людей волнуют. Здесь и выяснилось, что организаторам акции декрет совершенно не интересен.

В итоге, как договаривались: организаторы несанкционированной акции ближайшие дни проведут в ИВС. Кто 10, кто 15 суток.

Когда профессиональные борцы чувствуют запах жареного, в ход идут любые средства. Вот такие объявления стали появляться у подъездов жилых домов. В них говорится, что жильцы этого дома ходили на марши, а потому по решению местных властей останутся пока без света. Здесь же как бы невзначай упоминание про планируемую акцию 25 марта. Не ходите, мол, туда. Ничего святого.

А вот продолжение. В Гомельской области школьница принесла домой извещение с угрозой: если у родителей есть долги по оплате коммуналки, то у них "дети будут изъяты из семьи и помещены в приют". Авторство сего недодокумента неизвестно, но свою миссию он тоже выполнил. Дескать, айда на площадь, отбивать отобранных детей.

Посеять панику, спровоцировать людей на жесткую реакцию против государства - задача номер один. Идея фикс - социальный взрыв. Это настолько очевидно, что заставляет выступить Зенона Позняка. Известный оппозиционер призывает людей не участвовать в будущем митинговом фарсе. И опасается он не властей, тем более меседж от них был “имеете право”. Просто слишком явственно пахнет Площай, считает он.

Так кому это нужно? Ответы на этот вопрос прозвучали в журналистском расследовании. Отставному офицеру, отставному дипломату, криминальному бизнесу, боевикам под черными флагами с закрытыми лицами. У них свой интерес, они готовы расшатать ситуацию, шагать по головам своих же соратников. В таком деле рассчитывать можно только на проверенные кулаки. Например, анархистов. Люди в масках вдруг стали появляться то там, то здесь. Даже на Куропатах без них не обошлось. И вот почему не обошлось. Разговор Дашкевича с Северинцем.

Использовать отморозков в таком деле - сомнительное решение, как ни крути. Но по-другому, видать, не умеют.

В общем, об этом и был фильм "Звонок другу". Не о рабочем, что затянул с поиском работы, не о матери, что воспитывает своих детей. Он был о тех, кто пытается сыграть на их слабости. Как бы ни заговаривали главную идею расследования, реакция на него показала - попали в точку. А значит, быть продолжению…