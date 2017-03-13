Круглый стол. Обсуждение Декрета № 3

12 Марта 2017 21:04

На совещании в четверг прозвучал ряд громких заявлений по самым резонансным темам. Предлагаем остановиться на тех, что наиболее живо обсуждаются сейчас обществом. И поговорим об этом сегодня с экспертами программы. В "Главном эфире" депутат Валерий Бороденя, доктор экономических наук Сергей Солодовников, политолог Алексей Беляев, а также бизнесмен, зампредседателя Совета по развитию предпринимательства Сергей Новицкий (видео).