Контроль цен

23 Апреля 2017 21:18

Сейчас в стране идет общественное обсуждение предложений по уменьшению проверок, штрафов, раскрепощения деловой инициативы. Отвечая на вопрос депутата Анны Конопацкой, Президент отметил: надо либерализировать, но так, чтобы не потерять управляемость, как, например, с ценами. МАРТ увлеклось антимонопольной борьбой, а в итоге на четверть выросли цены на сахар. И, кстати, это не единственный скачок в продовольственной корзине белорусов. В такой же связке молоко, макароны и хлеб.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ситуацию с ценниками в крупных торговых сетях, магазинах шаговой доступности и у производителей мониторят ежедневно. Даже открыли горячую линию. И уже готовы менять регулирование по стоимости товара у предприятий – доминантов рынка. Наш корреспондент Светлана Лукьянюк встретилась с руководством министерства и задала вопросы, которые сегодня у всех на слуху.

Зерно от сельхозпроизводителя продают переработчикам. А после, как видим по схеме, муку закупают хлебозаводы. И отгружают торговле готовый хлеб.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ценники по стране мониторят постоянно. На вопрос - доволен ли ими наш покупатель - отвечают.

Но здесь главное найти причину - порой она кроется в запросах заработать больше на кошельке покупателя. У производителя на этот счет в основном один аргумент почему дорогой товар.

Мониторинг МАРТа с начала года показал, рост стоимости некоторых продуктов просто удивляет. Это при том, что инфляция за квартал меньше 2 процентов.

Сейчас по каждому факту МАРТ проверяет обоснованность такого скачка. Отсутствие здравых аргументов у торговли и производителей поможет открутить ценники назад. Про тот же сахар говорим с заместителем министра Игорем Фоминым.

Здесь говорят, если цены отпустили в свободное плавание, это не значит, что они могут грести куда угодно. Например, монополисты ежегодно согласовывают тарифы.

К совести производителей и концернов, куда также входят те самые предприятия, взывать сложно. Но в тоже время, они-то должны видеть своего покупателя и его доходы. Чтобы не потерять - при открытом-то рынке и конкуренции извне. Пример с тем же российским сахаром, который дешевле белорусского. Но порой и производитель готов скинуть за опт, а торговля держит надбавки неизменно.

Правда, уже есть магазины, которые перешли на рыночные рельсы и повернулись лицом к покупателю. У них дифференцированный подход к своим накруткам.

Но возвращаясь к тем же производителям, не всегда быстро удается менять цену под ситуацию на рынке. Сама система не расторопна. Пока посовещались у себя, потом еще и с концерном, тонну бумаг написали. И уже в пору снова менять стоимость. Но куда больше негатива от ценовых сговоров монополистов. К ним у МАРТа один подход.

Держать руку на пульсе помогает и собственный мониторинг и открытая горячая линия. За три недели 120 звонков. Говорят, не много. Больше всего жалоб из столицы и Минской области. Покупатель сегодня грамотный и внимательный.

Основную часть жалоб берут на карандаш. Есть и примеры быстрого разрешения.

Закрывать горячую линию не собираются, хотя открывали на месяц. В МАРТе отмечают: нам всегда интересно, что думают люди о ценах. Поговорить же с производителями и торговлей лицом к лицу, разобраться с конкретными фактами необоснованного взлета цен и напомнить о социальной ответственности бизнеса Министерство планирует уже через неделю на своей коллегии.