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Комментарий корреспондента русской службы "Голоса Америки" Романа Мамонова
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22 Января 2017 21:35

Комментарий корреспондента русской службы "Голоса Америки" Романа Мамонова

Подробнее об историческом событии и том, что сейчас происходит в США, нам расскажет корреспондент русской службы "Голоса Америки" Роман Мамонов. Он на прямой связи из Вашингтона. 

  

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