Хоккей. Мужской разговор у Президента

28 Мая 2017 21:03

В Минске в мае тает лед. И дело не в том, что за необычно холодной весной, наконец, пришло настоящее тепло. Просто это неотъемлемая часть сезона. Хоккейного сезона. Большинство ледовых площадок - на каникулах, вместе с игроками. А вот на оставшихся в строю - место для хорошего настроения. Например, на малой площадке "Чижовка-Арены" - массовые катания . Увы, массовое катание в последнее время напоминает и наш профессиональный хоккей. Хотя, конечно же, хочется, чтобы на арене таял лед от самой игры и от горячей страсти к победе. А этого в последние годы нашему национальному виду спорта очень не хватает. И болельщики на трибунах, скорее, мерзнут.

Национальная сборная, которая долгое время являлась отдушиной для болельщиков, увы, перестала радовать. Конечно, утешает, что мы выиграли право провести чемпионат мира в 2021 году. Но это больше заслуга всей страны, нежели оценка белорусскому хоккею. Нас не будет на второй подряд зимней Олимпиаде, которая пройдет в Южной Корее, а на двух последних чемпионатах мира мы едва успеваем вскочить на последнюю ступеньку в последнем вагоне мировой элиты. Ситуация, согласитесь, ненормальная для вида спорта, который поддерживается на самом высоком государственном уровне и на который уходит пятая часть всех расходов на спорт.

Этой проблеме на неделе был посвящен давно назревший мужской разговор Президента с хоккеистами и хоккейными менеджерами. Главный вопрос на сегодня - не кто виноват, а что делать. Ответы искал и Николай Стуло.

На совещании у Президента собрались только свои. Белорусы, которые здесь живут и работают, а значит, переживают за дело. Вместе с тем, две главные хоккейные команды - национальную сборную и минское "Динамо" сейчас возглавляют североамериканские специалисты. Александр Лукашенко дает понять: ставка на легионеров временная, нужно, наконец, готовить свои высококвалифицированные кадры. Президент жестко критикует хоккеистов и поясняет, почему так много внимания уделяет этой игре.

Александр Лукашенко приводит цифры внушительных затрат на хоккей - 18 процентов от всех расходов на физкультуру и спорт в Беларуси. Почти пятая часть.

Самой популярной игрой на льду в стране занимаются 25 специализированных учебных заведений. На сегодня это 5444 спортсмена. Половина из них в детских школах, половина - на этапах совершенствования. Именно здесь и теряется наработанный потенциал - ребята растворяются во взрослом хоккее, становятся посредственными исполнителями.

Дошло до того, что национальную сборную приходится набирать из 60 человек, признается новый глава федерации Семен Шапиро. Конкуренции нет, откуда же возьмется прогресс? Как этого прогресса достичь - мнения разделились. Одни говорят: молодые должны обыграть стариков в честном бою, другие предлагают вводить юношей в состав искусственно.

Но все проблемы хоккея взрослого всегда произрастают из детского. Это аксиома. Вашему вниманию вклад регионов в формирование института 4 сборных команд - от национальной до юношей. Минск и Гомель работают исправно, сильны традиции в Новополоцке.

В целом хоккейным школам на периферии нужна помощь - даже не столько финансовая, а организационно-методическая. Инфраструктура есть - а вот тех же квалифицированных тренеров не хватает.

Новый ректор БГУФК на совещание у Президента принес и новые идеи - как повысить квалификацию тренеров в глубинке. А затем Сергей Репкин расшифровал задумки для "Главного эфира". Все знают, спортсмены плохо посещают лекции, потому что делают карьеру в профессиональных командах и имеют освобождение от занятий. Репкин говорит, что из 80 сегодняшних студентов по хоккейной специальности - таких около половины. Для них в ближайшие годы внедрят дистанционное обучение.

Далеко не все выпускники вуза сегодня идут работать по специальности. Сергей Репкин говорит, что удержать кадры в глубинке поможет целевое направление при поступлении. Но еще нужна и оплата труда для молодых специалистов. В лучшей хоккейной школе страны "Динамо" ведущие специалисты зарабатывают до 1000 рублей. Ее директор говорит: это хороший ориентир для всех.

Про деньги говорил и Президент. Сейчас на профессиональном уровне рынок зарплат перегрет, и некоторые на этом пытаются паразитировать. Мол, не дадите хороший оклад дома, уеду. Александр Лукашенко подчеркивает: пора изменить принцип оплаты труда. Оклад минимален, а вот премия - за результат .

Сильная национальная сборная может быть только при сильном национальном чемпионате. Сегодня этого нет - специалисты не чинят препятствий, если кто-то из воспитанников школ уезжает за рубеж и пробивается на высокий уровень там.

Из Дворца Независимости участники совещания вышли с большим количеством поручений. От глобальных - вывести национальную сборную в восьмерку лучших на домашнем чемпионате мира в 2021 - до создания производства детской экипировки на мощностях наших предприятий. Все же, хоккей - не самый дешевый вид спорта.