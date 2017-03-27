Хирургия без скальпеля. Уникальная операция

26 Марта 2017 21:08

Наши медики продолжают удивлять не только своим мастерством, но и применением новейших технологий там, где, казалось бы, это почти невозможно. Хирурги прооперировали главную артерию человека. Причем, без скальпеля! Так врачи предотвратили разрыв аорты пациента. Такое на постсоветском пространстве наши медики выполнили первые.

Для этого сделали всего лишь два прокола в районе бедра и с помощью специальной трубки ввели имплантат. Так называемый стентграфт со временем практически срастается с артерией и держит ее форму. Высокую оценку не только такой операции, но и здравоохранению Беларуси в целом уже поставили зарубежные коллеги на международном форуме. На неделе в Минске он собрал самых лучших медицинских светил со всего мира.

Диагностический центр на колесах, имплантаты из самых необычных материалов и новые лекарства - четыре дня можно было рассматривать чуть ли не под микроскопом все, над чем медики и ученые трудились годами.