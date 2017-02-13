КГК. Проверка на селе

12 Февраля 2017 21:19

Летом прошлого года у аграриев по всей стране скопилось более 5 тысяч единиц сломанной сельхозтехники. Причем львиная доля этих машин попала под горячую руку местных Кулибиных.

Вместо того чтобы как-то чинить технику, доморощенные механики начали ее разбирать. Какие-то запчасти ставили на другие комбайны и тракторы, какие-то списывали, а часть и вовсе продавали. В итоге проблема дошла и до Президента.

Должный контроль, конечно, принес свои плоды, но к наболевшей теме пришлось вернуться и во время Большого разговора. Что сделано в автопарках, и что еще предстоит. Дело техники - в репортаже Юрия Шевчука.

Поломка, диагностика, ремонт - казалось бы, известная схема восстановления сельхозтехники, но почему-то не все о ней знают. Вместо того чтобы ремонтировать, ломают, разбирают, списывают и даже воруют. В итоге такой своеобразный подход к обслуживанию комбайнов, тракторов и грузовиков затянул некоторые хозяйства в трясину бесхозяйственности.

Вячеслав Осмоловский, начальник УКГК Могилевской области:

"Несколько предшествующих лет, когда в сельхозорганизации активно приходила техника, можно было ее приобрести с господдержкой. Складывалась такая ситуация абсурдная, когда хозяйству дешевле было купить новую аналогичную единицу сельхозтехники, уплатив всего 5%, к примеру, первоначального взноса, нежели ремонтировать такую же - полученную год-два назад. В результате техника забрасывалась".

Вот наглядный пример: предприятие “Демидовичское” в Костюковичском районе. К лету прошлого года здесь скопилось 5 единиц неисправной техники. Прошло больше чем полгода, а воз и ныне там. "Не умеем чинить, нет нужных запчастей, не хватает денег", - это топовые отговорки, которые можно в таких случаях услышать от аграриев. А бывает и того хуже. Вместо должного ремонта с неработающих машин снимают исправные запчасти. В итоге некогда рабочий транспорт превращается в доноров для своих собратьев по гаражу.

Стоит ли говорить, что такой подход к делу - непозволительная роскошь и слишком дорогое удовольствие. Каждый день простоя техники во время посевной или уборочной стоит сотни тысяч рублей. А ведь в эти жаркие деньки каждый комбайн на вес золота. Если разобраться, техника и есть хлеб. Так почему же получается все так бездарно?

Леонид Маринич, 1-й заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия: "Основная беда - это не отсутствие финансовых средств, хотя это является фактором, подталкивающим на такое действие, но это именно безответственность как инженерно-технических работников, так и руководителей сельскохозяйственных организаций. Я понимаю, когда можно не основной узел на два часа в сутки снять с машины, которая сейчас не эксплуатируется, поставить на другую, но никто не освобождает нас от обязанности восстановить то, что мы разукомплектовали".

В итоге наплевательское отношение к делу на местах привело к тому, что летом прошлого года свою "путевку на отдых" получили более 5 тысяч единиц сельхозтехники. Все эти машины из-за поломки так и не смогли внести свой вклад в общий "каравай". Многое сделано: отремонтировано около 3 тысяч машин, но еще больше предстоит сделать. В боксах по-прежнему остается более тысячи единиц техники.

Решать проблему пришлось на самом высоком уровне. Глава государства поручил навести порядок в отрасли к 1 января этого года. Вернуться к этому вопросу Президенту пришлось и во время Большого разговора.

Поскольку самостоятельно отремонтировать свой автопарк в большинстве случаев аграрии так и не смогли, на помощь пришли профессионалы. Лишь в Витебской области было определено 8 специализированных предприятий, куда на пит-стоп свезли более 800 машин из всего региона.

На одной из таких СТО мы сейчас и находимся. Витебский мотороремонтный завод. Но сказать, что здесь все идет по маслу, язык не поворачивается. За полгода в этом "госпитале" вылечены всего три "железных пациента". Всего же на прием к местным "врачам" записались 48, еще 23 машины ожидают своей очереди. Успеют ли к посевной? Вопрос открытый! Как здесь говорят, уж слишком трудоемкий процесс.

Для тех же, кто порядок у себя в автохозяйстве наводить не собирается, есть другой вариант. Но вряд ли он устроил тех, кому с ним уже пришлось столкнуться. За беспредел в гаражах к уголовной ответственности привлечены 10 человек. Вот несколько непоказательных примеров: в Гомельской области на деле погрузчик, сломанный на бумаге, как новый, в Славгородском районе подделка документов на списание техники, в Оршанском и вовсе из запчастей и деталей, снятых с нескольких машин, сделали одну целую, но не для того, чтобы отправить в поле, а для нелегальной продажи в России, и напоследок Сморгонский и Лоевский районы - там директор и главный инженер похитили более десятка автозапчастей.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси: "Проведенная проверка показала, что не все выявленные ранее на местах проблемы устранены в полном объеме. Несмотря на принятые меры, в ряде хозяйств осталась невосстановленная, разукомплектованная, числящаяся на балансе техника, допускается ее списание, по-прежнему нарушаются требования по постановке сельхозтехники на хранение, а также по ее государственной регистрации и учету".

Такие жесткие меры - уже необходимость, иначе навести порядок вряд ли получится. А как избавить от искушения скрутить генератор с одного комбайна и поставить на другой, а в документах и вовсе написать, что оба исправны, предлагает Минсельхозпрод. Нужно разработать единую систему учета техники и методику ее контроля.

В режиме онлайн жульничать с приписками уже вряд ли получится. Тем более что вносить данные в базу нужно будет при малейших изменениях в автопарке. Сломался трактор - будь любезен указать это на сайте, подошло время списать комбайн - пожалуйста, но все через прозрачную систему учета. Предполагается, что подобное приложение заработает уже в ближайшее время. И кто знает, может быть, это станет очередным шагом для организации того самого порядка, о которым мы так много говорим. И причем не только в сельском хозяйстве, но и во всех остальных сферах.